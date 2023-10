W Kozłowie w powiecie gliwickim doszło do pożaru na plebanii, w którego wyniku zginęła jedna osoba. Służbom nie udało się ustalić tożsamości ofiary, konieczne do tego będą badania DNA. Podejrzewa się jednak, że zmarły to lokalny wikary, który miał przebywać na plebanii w czasie, gdy wybuchł pożar. Policji nie udało się z nim skontaktować.