Leszek Miller założył się z Waldemarem Pawlakiem o to, kogo prezydent Andrzej Duda wyznaczy jako kandydata do utworzenia rządu w nadchodzącej kadencji Sejmu. Z propozycją zakładu wyszedł Miller, który uważa, że prezydent pozostanie wierny swojemu obozowi politycznemu i nominuje przedstawiciela PiS. Waldemar Pawlak wygra zakład, jeśli Andrzej Duda wyznaczy kandydata opozycji.

W trakcie sobotniego programu "Prezydenci i Premierzy" na antenie Polsat News gośćmi Jarosława Gugały byli były prezydent Bronisław Komorowski i trzech byłych premierów: Leszek Miller, Waldemar Pawlak, a także Jan Krzysztof Bielecki. Jednym z tematów dyskusji była zbliżająca się decyzja prezydenta Andrzeja Dudy, który ma wyznaczyć kandydata na premiera w nadchodzącej kadencji parlamentu.



W trakcie rozmowy Leszek Miller prezentował stanowisko twierdził, że prezydent pozostanie wierny swojemu obozowi politycznemu. Z kolei Waldemar Pawlak apelował o powściągliwość i nie przekreślanie różnych możliwych scenariuszy.

Zakład na antenie Polsat News

W pewnym momencie Leszek Miller zwrócił się do prowadzącego program Jarosława Gugały.



- Panie redaktorze, ja jestem gotów założyć się z panem senatorem Pawlakiem, że pan prezydent nie powierzy w pierwszym rzucie misji tworzenia rządu przedstawicielowi większości parlamentarnej, tylko przedstawicielowi PiS - powiedział. Po czym spojrzał w stronę Waldemara Pawlaka i zapytał, czy ten przyjmuje propozycje.

Pawlak zgodził się i panowie podali sobie ręce. Uzgodnili jednak, że stawka zakładu zostanie ustalona poza anteną.



Mimo zawartego zakładu wymarzony scenariusz na przyszłość jest dla obu polityków taki sam. Obaj oczekują od prezydenta Dudy, że ten powierzy zadanie utworzenia rządu kandydatowi wysuniętemu przez opozycję. Miller przyznał wręcz, że najchętniej przegrałby zakład.



- Ja chętnie wygram - odpowiedział mu Pawlak.

Prezydent wybierze kandydata na premiera

14 listopada kończy się trwająca obecnie kadencja Sejmu. Zgodnie z Konstytucją na prezydencie Andrzeju Dudzie spoczywa teraz obowiązek wyboru osoby, której powierzy stworzenie kolejnego rządu.



Jak zapowiedziała Kancelaria Prezydenta, we wtorek i środę odbędą się konsultacje prezydenta Dudy z przedstawicielami wszystkich pięciu komitetów wyborczych, które zdobyły mandaty w wyborach do Sejmu, na których podstawie podejmie on decyzję.