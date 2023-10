Szef klubu Platformy Obywatelskiej potwierdził nieoficjalne informacje o wyznaczeniu Tuska przez zarząd Platformy Obywatelskiej na przyszłego premiera. Jak dowiedziała się wcześniej Interia, decyzja miała zapaść jednogłośnie (przez aklamację).

- Zarząd krajowy PO upoważnił premiera Donalda Tuska do rozmów koalicyjnych z Trzecią Drogą i Lewicą. Oczywiście jednocześnie potwierdzając, że kandydatem Platformy Obywatelskiej na urząd premiera RP jest Donald Tusk - powiadomił polityk.

Decyzję podjęto podczas czwartkowego zebrania Zarządu Krajowego PO, zaplanowanego na godz. 15. O spotkaniu informował szef klubu PO, Borys Budka: - Tak, jak zawsze po wyborach, tak i tym razem spotykamy się w gronie członków zarządu, będziemy omawiać wynik wyborczy i strategię na najbliższe miesiące - zapowiadał polityk.

Dopytywany, czy podczas posiedzenia będą omawiane poszczególne zapisy umowy koalicyjnej z ugrupowaniami opozycji demokratycznej, szef klubu KO zaznaczył, że po zakończeniu posiedzenia rzecznik partii Jan Grabiec lub przewodniczący Donald Tusk wyda komunikat. Ostatecznie to jednak Budka wystąpił przed mediami.

- Na tę chwilę dysponujemy 248 mandatami jako te trzy ugrupowania. Pan prezydent, wsłuchując się w wolę wyborców, która została jasno wyrażona 15 października, powinien powierzyć misję tworzenia rządu osobie, która została przedstawiona przez liderów ugrupowań, które będą tworzyć koalicję rządzącą - powiedział Budka po posiedzeniu zarządu. - Mamy oczekiwanie wobec pana prezydenta, żeby szanował ustrój parlamentarno-gabinetowy. Prezydent zwyczajowo powierza funkcję i zbudowanie nowego rządu przedstawicielowi ugrupowania, które dysponuje większością w parlamencie - przekonywał.

Polityk PO dodał, że poza większością w Sejmie, Koalicja Obywatelska, Trzecia Droga i Nowa Lewica dysponują też razem 66 mandatami w Senacie.

Premier nowego rządu musi być desygnowany przez prezydenta Andrzeja Dudę

Kancelaria prezydenta Andrzeja Dudy poinformowała w mediach społecznościowych, że w przyszły wtorek i środę na zaproszenie prezydenta odbędą się konsultacje z przedstawicielami poszczególnych komitetów wyborczych, które będą miały swoją reprezentację w X kadencji Sejmu.



To właśnie prezydent ma zgodnie z art. 154 Konstytucji desygnować prezesa rady ministrów. Jest to zazwyczaj osoba wskazana przez większość parlamentarną. Następnie premier proponuje prezydentowi skład rady ministrów.

Najlepszy wynik w wyborach do Sejmu osiągnęło Prawo i Sprawiedliwość - 35,38 procent, co przełożyło się na 194 mandaty. Ten rezultat nie pozwala jednak partii rządzącej na samodzielne rządzenie - żeby utworzyć sejmową większość politycy PiS potrzebowali by co najmniej 231 mandatów.

Nowy rząd prawdopodobnie utworzą Koalicja Obywatelska (30,70 procent i 157 mandatów), Trzecia Droga (14,40 procent i 65 mandatów) oraz Nowa Lewica (8,61 procent i 26 mandatów). Do Sejmu wejdzie również Konfederacja, na którą zagłosowało 7,16 procent osób, co daje ugrupowaniu 18 miejsc w Sejmie.

Według nieoficjalnych informacji na początku następnego tygodnia liderzy przyszłej sejmowej większości tj. Koalicji Obywatelskiej, Trzeciej Drogi i Nowej Lewicy wygłoszą wspólne oświadczenie na temat utworzenia koalicyjnego rządu. Donald Tusk miał poprosić, by do tego czasu przedstawiciele PO nie poruszali tej kwestii publicznie.

