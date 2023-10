Linie lotnicze z Alaski zorientowały się, że pasażerom niekoniecznie smakuje kawa serwowana na pokładach. Doszły do wniosku, że przyczyną są "zmiany w powietrzu", które następują podczas podróży w przestworzach. Zamierzają więc wprowadzić do samolotowego menu specjalny rodzaj kawy. Opracowano go tak, aby napój smakował jak najlepiej w trakcie lotu.