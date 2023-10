Para z Wielkiej Brytanii zignorowała trzy maile informujące o wygranej na loterii. Przy czwartej James Briggs postanowił jednak zadzwonić do The National Lottery, by upewnić się, czy naprawdę jest zwycięzcą fortuny. Okazało się, że razem z żoną będzie teraz dostawał tysiące funtów miesięcznie.