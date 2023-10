Brytyjski sąd podjął decyzję o aresztowaniu youtubera Stuarta B., znanego jako "Stuu". Informację jako pierwszy podał w czwartek portal RMF24.pl. Doniesienia potwierdził Interii prokurator Szymon Banna z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.



- Nakaz aresztowania z wnioskiem o wydanie podejrzanego polskiemu wymiarowi sprawiedliwości został już przekazany władzom brytyjskim, które zdecydowały o jego tymczasowym aresztowaniu na terytorium Wielkiej Brytanii. Obecnie oczekujemy na decyzję brytyjskiego sądu, która rozpatrzy nasz wniosek o wydanie podejrzanego do Polski - przekazał prokurator Szymon Banna.

ZOBACZ: Afera na YouTube: Wardęga publikuje materiał o Stuu. Pilne polecenie dla służb

W Polsce "Stuu" ma usłyszeć zarzuty seksualnego wykorzystywania osób małoletnich poniżej 15. roku życia oraz rozpijania ich.

Tego samego dnia Sylwester Wardęga, jedna z osób, która nagłośniła informacje w sprawie działań youtubera, udostępnił nowy film na temat tzw. Pandora Gate. Tym razem materiał dotyczy on Marcina Dubiela, influencera, który w przeszłości przyjaźnił się ze Stuu.

Wardęga na opublikowanym w serwisie YouTube nagraniu mówi o oświadczeniu, które wydał Dubiel. Pokazuje też kolejne screeny z rozmów, które mają pokazać, że influencer wiedział o tym, że jego przyjaciel miał kontakt z nieletnimi dziewczętami. Film można obejrzeć pod tym linkiem.

Nowy filmik w czwartek po południu opublikował także inny youtuber zajmujący się tematem, znany jako Konopskyy. Jego nagranie znajduje się pod tym linkiem.

Pandora Gate. Film Sylwestra Wardęgi

W tym miesiącu Sylwester Wardęga przedstawił wyniki swojego śledztwa na temat nieodpowiedniego zachowania youtubera Stuu w materiale "Mroczna Tajemnica Stuu i YouTuberów: Pandora Gate". Ze zgromadzonych materiałów wynika, że w 2014 r. Stuu (mający wówczas 22 lata) nawiązał kontakt z dziewczyną mającą wówczas niecałe 13 lat. W kolejnych wiadomościach miał komplementować jej urodę, opisał też swój erotyczny sen o nastolatce.

Do spotkania ze Stuu z fanką doszło w grudniu 2015 r., mimo tego, że dziewczynka zwracała uwagę na zbyt dużą różnicę wieku. W pewnym momencie influencer miał zabrać ją do hotelu. Z relacji "fanki" wynika, że youtuber leżał z nią w łóżku, obejmował i łaskotał. Miał zrezygnować, gdy ta się temu sprzeciwiła. Wcześniej Stuu miał radzić jej, by nie chwaliła się spotkaniem z nim, by nie stracił kontaktów z firmami i agencjami.

Wiceminister sprawiedliwości Piotr Cieplucha złożył zawiadomienie o możliwości popełnienia czynów zabronionych o charakterze pedofilskim przez niektórych youtuberów i celebrytów. W poniedziałek rzecznik Prokuratury Okręgowej w Warszawie poinformował o wydaniu nakazu aresztowania wobec Stuarta B.