Aktorce Magdalenie C. postawiono w prokuraturze zarzut dotyczący nielegalnej reklamy w mediach społecznościowych. Może grozić jej grzywna od 10 tys. do nawet pół miliona złotych. Zawiadomienie w sprawie złożył aktywista Jan Śpiewak. - Liczę, że będzie to sygnał dla innych celebrytów, że czasy bezkarnego łamania prawa się skończyły - skomentował w rozmowie z polsatnews.pl.