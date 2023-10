Index NAO rośnie. Co to mówi o pogodzie w Polsce na najbliższe dni?

Na warunki meteorologiczne nad Polską wpływa szereg czynników, które można podzielić na co najmniej kilka głównych kategorii. Jednym z nich jest oscylacja północnoatlantycka. Mówi się o niej raczej niewiele, przeważnie słyszymy o układach wyżów i niżów. A przecież to właśnie powietrze znad Atlantyku w dużej mierze determinuje pogodę nad Europą. Co oznacza, że NAO rośnie?