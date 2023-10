Wszystko wskazuje na to, że pogodę nad Polską w dużej mierze zacznie kontrolować wyż arktyczny, który będzie zasysał do kraju zimne powietrze z północy. Zanim jednak do tego dojdzie, nad naszym krajem przetoczy się jeszcze niewielka strefa opadów, która z pewnością uprzykrzy nam wszystkim życie.