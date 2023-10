Gaz rozweselający zostanie zakazany w Wielkiej Brytanii. Rozmowy nad jego delegalizacją ciągnęły się od dawna, jednak teraz parlamentarzyści przegłosowali ustawę. Handlarzom podtlenku azotu będzie groziło nawet do 14 lat więzienia.

8 listopada w życie wejdzie nowy zakaz dotyczący gazu rozweselającego. Jego delegalizacja to konsekwencja przegłosowania przez parlamentarzystów jego nowej klasyfikacji jako "groźny lek" - w stosunku głosów 404 do 36. Podtlenek azotu będzie traktowany jako narkotyk klasy C.

ZOBACZ: Holandia: Zakaz stosowania gazu rozweselającego. To odpowiedź na kilkadziesiąt zgonów



Osobom, które będą wielokrotnie nadużywały podtlenku azotu będzie grozić kara do dwóch lat pozbawienia wolności. Z kolei za jego wytwarzanie lub handel nim grozić będzie do 14 lat więzienia.

Gaz rozweselający zakazany. Władze walczą z aspołecznym zachowaniem

Część parlamentarzystów już dawno ostrzegała przed gazem rozweselającym. Władze twierdziły, że jego spożycie prowadzi do aspołecznych zachowań i może grozić licznymi uzależnieniami. Do tej pory dostępny był w małych metalowych puszkach. Wdychany powodował uczucie zrelaksowania, chęć chichotania, zawroty głowy, a czasem omdlenia i utraty przytomności.

ZOBACZ: Holandia. Setki ofiar wypadków samochodowych spowodowanych gazem rozweselającym



"Wywiązujemy się ze złożonej przez nas obietnicy przyjęcia podejścia zerowej tolerancji wobec zachowań aspołecznych i rażącego zażywania narkotyków w przestrzeni publicznej. Nadużywanie podtlenku azotu jest również niebezpieczne dla zdrowia ludzi i dziś wysyłamy młodym ludziom wyraźny sygnał, że nadużywanie narkotyków pociąga za sobą konsekwencje" - wyraził jeden z członków parlamentu Chris Philp cytowany przez BBC.



Podtlenek nie miał jednak samych złych zastosowań - stosowany jest także jako środek przeciwbólowy w medycynie, czy wykorzystywany w gastronomii, np. przy produkcji bitej śmietany.

W niektórych przypadkach gaz wciąż zostanie dostępny. W uzasadnionych przypadkach będzie go można podać np. na oddziałach położniczych w celu zmniejszenia bólu.