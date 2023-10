Arkadiusz Pawełek 28 września wypłynął z brytyjskiego Plymouth. Jego celem było samotne opłynięcie kuli ziemskiej.

Swoją ekspedycję relacjonuje w mediach społeczościowych na stronie Balticus RTW Expedition. W poniedziałek żeglarz znajdował się na Oceanie Atlantyckim, na wysokości Portugalii. W tym czasie pogorszyły się warunki pogodowe.

Pawełek napisał: "wiatr ok 50 węzłów (ok. 90 km/h - red.). Muszę wypompować łódkę. Idę na zewnątrz, bo samoster nie daje rady". We wtorek na profilu pojawiły się informacje o sztormie, który "nie chce wypuścić" łódki żeglarza.

Wieczorem pojawiła się kolejna wiadomość, której autorem tym razem nie był już Pawełek.

Akcja ratunkowa na Atlantyku

"Warunki na oceanie ostatniej nocy były wyjątkowo ciężkie. W związku z uszkodzeniem jachtu i sprzętu oraz obrażeniami fizycznymi ciała, Arkadiusz Pawełek jest w trakcie ewakuacji. O szczegółach poinformujemy w późniejszym czasie, teraz priorytet to sprowadzenie Arka bezpiecznie na ląd" - czytamy na profilu.

W środę około 7:00 rano pojawiła się wiadomość, że akcja ratunkowa trwa. "Wszystko zmierza w dobrym kierunku ale sytuacja jest dynamiczna i wymaga zaangażowania i spokoju" - przekazano.

Następnie, już po południu, do administratorów profilu dotarła kolejna informacja - tym razem od ambasady Polski w Lizbonie.

"Z informacji otrzymanych od portugalskich służb wynika, że ewakuacja zakończyła się sukcesem. Poszkodowany jest w drodze na ląd, aktualnie ok. 100 mil od Figueira da Foz. Nie posiadamy informacji, co do stanu zdrowia i miejsca docelowej hospitalizacji" - przekazał Referat ds. Konsularnych i Polonii w ambasadzie.

jk/ Polsatnews.pl