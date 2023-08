W piątek ratownicy na plaży we Władysławowie wyciągnęli z wody czworo dzieci. Młodzież była częścią grupy kolonijnej. 11-letnia dziewczynka nie wykazywała czynności życiowych - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl kom. Monika Bradtke z KPP w Pucku. Medycy i ratownicy walczyli o życie dziecka około 40 minut. Obecnie nastolatka przebywa w szpitalu, do którego przetransportował ją śmigłowiec LPR.

Do zdarzenia doszło na plaży we Władysławowie przy wejściu nr 4. Jak podkreśla policja, było to kąpielisko strzeżone, którego pilnowali ratownicy. Funkcjonariusze zgłoszenie otrzymali o godzinie 17:15.

Z ładnej pogody korzystała grupa 50 dzieci. Byli uczestnikami zorganizowanej kolonii z województwa łódzkiego. Młodzież znajdowała się pod opieką czterech opiekunów.

- W pewnym momencie ratownicy zauważyli, że czworo dzieci - trzy dziewczynki i jeden chłopak - znalazło się w niebezpieczeństwie. Dzieci wyciągnięto z wody. Troje dzieci w wieku 10-12 lat było w dobrym stanie, natomiast 11-letnia dziewczyna nie wykazywała czynności życiowych - przekazała w rozmowie z polsatnews.pl kom. Monika Bradtke, Naczelnik Wydziału Prewencji z Komendy Powiatowej Policji w Pucku.

Walka o życie dziewczynki

Na miejscu podjęto reanimację poszkodowanej. Ratownicy oraz przybyli na miejsce medycy walczyli o jej życie około 30-40 minut.

- Resuscytacja poskutkowała. Dziecko odzyskało czynności życiowe i zostało przetransportowane do szpitala wojewódzkiego w Gdańsku transportem lotniczym - dodała kom. Bradtke.

W międzyczasie źle poczuła się 12-letnia uczestniczka kolonii. Karetką została zabrana do szpitala powiatowego w Pucku.

- Przybyli na miejsce policjanci wykonali czynności procesowe. Zbadano ratowników i opiekunów w zakresie obecności alkoholu, z wynikiem negatywnym - wskazała Bradtke.

Dodała, że obecnie czynności są prowadzone w kierunku art. 160 Kodeksu karnego, a więc "narażenia człowieka na niebezpieczeństwo".

jk/kg/ Polsatnews.pl