Gdyby nie szybka reakcja pracowników biblioteki oraz policji to zdarzenie mogłoby zakończyć się tragedią. 47-latek wszedł do tej miejskiej instytucji w Kamiennej Górze (woj. dolnośląskie) i oblał siebie oraz podłogę łatwopalną substancją. Miał też przy sobie nóż. Mężczyznę obezwładnili wezwani na miejsce mundurowi, do których w pewnej chwili zaczął zbliżać się z zapalniczką w ręce.