Młody działacz PiS i współtwórca profilu "Okiem Młodych" Oskar Szafarowicz w niedzielę, kiedy trwała cisza wyborcza, umieścił w sieci zdjęcie karty referendalnej. Karta była wypełniona, na każde pytanie Szafarowicz zaznaczył odpowiedź:"NIE".

W sieci pojawiły się sugestie, że może być to złamanie ciszy wyborczej. Wpis zniknął z platformy X, po czym pojawił się nowy. Widać na nim działacza PiS wrzucającego karty do urn wyborczych. "Z miłości do Polski" - podpisał zdjęcie.

Z miłości do Polski 🇵🇱 pic.twitter.com/vJrfnz8a30 — Oskar (@Szafarowicz2001) October 15, 2023

"W związku ze złamaniem ciszy wyborczej przez Oskara Szafarowicza złożę zawiadomienie o popełnieniu przestępstwa. Nikt w Polsce nie jest bezkarny" - poinformowała Jan Strzeżek. Działacz odpisał mu krótkie "dzięki" i umieścił zdjęcie kaczki, na co kandydat Trzeciej Drogi do Sejmu odparł: "To zdjęcie w przeciwieństwie do tego w którym złamał Pan prawo nie jest warte miliona złotych kary. Nie pozdrawiam" - dodał.



Ośrodek Monitorowania Zachowań Rasistowskich również poinformował, że złożył zawiadomienie o podejrzeniu popełnienia przestępstwa.

Cisza wyborcza i referendalna. Kary

W czasie ciszy wyborczej i referendalnej zabronione jest prowadzenie agitacji wyborczej oraz kampanii referendalnej w jakiejkolwiek formie, w szczególności zwoływanie zgromadzeń, organizowanie pochodów i manifestacji, wygłaszanie przemówień oraz rozpowszechnianie materiałów wyborczych czy rozdawanie ulotek.

Zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w wyborach nie stanowi agitacji wyborczej w rozumieniu przepisów Kodeksu wyborczego. Jak wskazuje PKW, działania o takim charakterze mogą więc być prowadzone po zakończeniu kampanii wyborczej przez podmioty nieuczestniczące w wyborach i pod warunkiem, że działania te są wolne od wszelkich elementów agitacji wyborczej. Podejmowanie takich działań przez uczestniczące w wyborach komitety wyborcze lub partie polityczne w czasie ciszy wyborczej naruszałoby zakaz prowadzenia w tym czasie agitacji wyborczej.

Natomiast zachęcanie lub zniechęcanie do udziału w referendum jest elementem kampanii referendalnej, ponieważ frekwencja ma w referendum decydujące znaczenie dla jego wyniku. Działania tego rodzaju nie mogą być zatem prowadzone w czasie tzw. ciszy referendalnej.

Wszystkie zasady obowiązują także w internecie.

Za złamanie ciszy wyborczej i referendalnej grozi grzywna. Najwyższa grzywna: od 500 tys. zł do 1 mln zł grozi za publikację sondaży.

