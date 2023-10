Z danych opublikowanych na stronie PKW z 18,64 proc. komisji w okręgu rzeszowsko-tarnobrzeskim (nr 23) wynika, że PiS zdobyło 58,63 proc. głosów w wyborach do Sejmu w tym okręgu. Z kolei KO zdobyło - 13,23 proc., Trzecia Droga - 10,95 proc., Lewica - 4,20 proc., Konfederacja - 9,35 proc..



Publikowane przez PKW wyniki wyborów to dane z 194 na 1 041 obwodowych komisji wyborczych do Sejmu w tym okręgu.