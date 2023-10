Kwestia aborcji, czy rozdawnictwa. Politolog o problemach ewentualnego rządu

Grzegorz Jankowski zapytał dr. Bartosza Rydlińskiego z Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego o kształt przyszłego rządu, gdyby dzisiejszy exit poll się potwierdził. W odpowiedzi wskazał na ewentualne problemy.



- Niełatwy. Rząd, który będzie musiał się mierzyć z różnych podejściem do fundamentalnych spraw. Takimi są m.in. polityka społeczna, gospodarcza, podejście do praw kobiet, rozdział państwa od Kościoła. Podejrzewam, że tu nie będzie zgody od razu - ocenił politolog.

ZOBACZ: Wybory 2023: Jak głosowały kobiety, a jak mężczyźni [EXIT POLL]

- Dzisiaj gdy Szymon Hołownia ogłaszał swój triumf, to powiedział, że koniec z rozdawnictwem. Adrian Zandberg z Lewicy stwierdził, z kolei że to co zostało dane, nie będzie odebrane. Może to być poważny konflikt - powiedział Rydliński



- W kwestii praw kobiet Trzecia Droga mówi o referendum, Koalicja Obywatelska i Lewica o prawie do przerywania ciąży do 12. tygodnia. Te trzy partie powinny stworzyć zespoły negocjacyjne w takich sprawach. W Niemczech takie rozmowy między koalicjantami potrafią trwać trzy miesiące. Tu tego czasu nie ma - podsumował gość Polsat News.

Więcej wypowiedzi ekspertów w wideo poniżej.

Wideo: "Polska Wybiera". Politolodzy o wynikach sondażowych do sejmu