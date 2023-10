W sobotę policja z Częstochowy dostała zawiadomienie o znalezionych ludzkich szczątkach. Mężczyzna poszedł wieczorem z dziećmi na spacer i przypadkowo natknął się na wystające z ziemi kości. Jak podaje portal kłobucka.pl, spacerowicz odprowadził dzieci do domu i wrócił na miejsce, by potwierdzić swoje przypuszczenia. Następnie zawiadomił policję.

Szczątki zostały odkryte w lesie między miejscowościami Żuraw a Kuśmierki. Oprócz policji na miejscu pracowała straż pożarna.



"14 października 2023 r. ok godz. 18:48 zostaliśmy zadysponowani do miejscowości Żuraw, gdzie w kompleksie leśnym między miejscowościami Żuraw a Kuśmierki zostały ujawnione ludzkie szczątki. Działania Straży polegały na oświetleniu miejsca oraz pomoc w zabezpieczeniu i stworzeniu zaplecza technicznego na czas działań policji i prokuratury, które prowadzone były do późnych godzin nocnych" - napisała Ochotnicza Straż Pożarna w Mstowie.



Obecnie działania prowadzone są pod nadzorem prokuratury.

Szczątki znalezione w lesie. Na tym terenie trwały poszukiwania Jacka Jaworka

Teren, w którym odkryto szczątki jest tym samym miejscem, w którym szukano Jacka Jaworka. Kilkanaście kilometrów dalej we wsi Borowce w 2021 roku doszło do makabrycznej zbrodni – policja podejrzewała o ten czyn Jacka Jaworka - miał on zabić swojego brata, bratową i bratanka.

Policja nie jest pewna, czy sam sprawca umarł, jednak jest to jedna z hipotez. W ramach niej w listopadzie 2022 roku rozpoczęto rozległe poszukiwania ewentualnych zwłok mężczyzny.



"Miejsce, w którym trwają poszukiwania, to bardzo rozległy teren, bardzo trudny, dlatego kilkuset policjantów jest wspieranych przez służby prowadzi poszukiwania. Policjanci wykorzystują specjalistyczny sprzęt: drony, trackery GPS, quady. Poszukiwania będą prowadzone jeszcze w kilku kolejnych dniach" - przekazał wtedy aspirant Olaf Burakiewicz z katowickiej Komendy Wojewódzkiej Policji w rozmowie z polsatnews.pl.