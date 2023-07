Ciała Gretchen Pfeffer nigdy nie znaleziono, ale śledczy ustalili, że kobietę zabił jej syn. 27-letni Karl podczas procesu uśmiechał się do obiektywów i machał do kamer. Mężczyzna, który zgodził się na ujawnienie swoich personaliów i wizerunku, usłyszał wyrok. Materiał "Interwencji".

Gretchen Pfeffer miała 68 lat. Była Amerykanką. Przez większość swojego życia mieszkała w Seattle. Była zamożną wdową. Jakiś czas temu odkryła swoje polskie korzenie. Postanowiła zamieszkać w Warszawie. Razem z nią zamieszkał jej syn, 27-letni Karl.

- Karl porzucił naukę, kiedy miał 15 lat i od tego czasu nie chciał chodzić do szkoły, tak naprawdę brał narkotyki i grał w gry komputerowe. I to było jego jedyne zajęcie – opowiada Bartłomiej Mostek, dziennikarz kryminalny.

- On był takim oczkiem w głowie jej, ona o niego dbała, itd., tylko że jest też druga strona medalu. Można powiedzieć, że on się nad nią znęcał - mówi Mateusz Nadworski z "Super Expressu".

Kłótnia między matką a synem

Jest 31 marca 2020 roku. Tego dnia, pomiędzy Gretchen a jej synem po raz kolejny dochodzi do kłótni. Karl jest odurzony narkotykami. Sprawy szybko wymykają się spod kontroli. Mężczyzna rzuca się na matkę i w furii odbiera jej życie.

- Udusił matkę poduszką, trwało to 14 minut, po czym poszedł spać. A następnego dnia, jak się obudził, to sobie przypomniał, że ma zwłoki w domu - relacjonuje Mateusz Nadworski, dziennikarz "Super Expressu".

- Następnie dokonał rozczłonkowania ciała kobiety. Zamówił taksówkę, zamówił po prostu kierowcę, który dokonał jego przewozu – informuje Aleksandra Skrzyniarz z Prokuratury Okręgowej w Warszawie.

Po zamordowaniu matki, Karl przebywał w Warszawie jeszcze przez kilka miesięcy. Potem wrócił do Stanów. Tam, w kwietniu zeszłego roku, został zatrzymany przez FBI. Podczas przesłuchania przyznał się do zbrodni. Powiedział, że szczątki Gretchen utopił w Wiśle. Mimo poszukiwań, do dziś nie udało się jednak ich znaleźć.

"Plugastwo jest atrakcyjne"

Podczas procesu Karl robił notatki, można w nich przeczytać m.in. zdania: "Ludzie dostrzegają siłę", "Plugastwo jest atrakcyjne".

- Widzimy, że wręcz jakby tworzył kampanię reklamową swojej własnej marki. Swojej własnej osoby. Jestem ja i są oni. A oni, to tylko zabawki w moich rękach - komentuje Łukasz Wroński, profiler z Centrum Psychologii Kryminalnej.

Prokuratura w Polsce postawiła Karlowi zarzut zabójstwa. Pod koniec zeszłego roku, rozpoczął się jego proces. Wczoraj w sprawie zapadł długo wyczekiwany wyrok. Sąd uznał Karla za winnego morderstwa swojej matki i skazał go na 25 lat więzienia.

- Sąd uznał, że zasadne będzie orzeczenie kary surowej, ale nie eliminującej oskarżonego ze społeczeństwa. Kara dożywotniego pozbawienia wolności winna być bowiem orzekana wobec sprawców, którym trudno jest przypisać możliwości resocjalizacyjne – przekazała sędzia Agnieszka Domańska z Sądu Okręgowego w Warszawie.

To fragment rozmowy z Karlem Pfefferem:

- Karl, jaka jest prawda? Czy zabiłeś swoją matkę?

- Trudno mi odpowiedzieć. W grę wchodzi wiele czynników i wiele powodów, dla których mojej matki nie ma już w społeczeństwie.

- Gdzie jest ciało?

- Nie wiem. Naprawdę, nie mam pojęcia.

- Ukryłeś je w rzece, czy nie?

- Miałem swoje powody, aby tak powiedzieć władzom, ale istnieją też konkretne dowody na to, że po prostu to wymyśliłem.

- Czyli nie pamiętasz, czy ją zabiłeś, czy nie?

- Nie jestem w stanie powiedzieć, czy to, co pamiętam jest prawdą. Chętnie udzielę pełnego wywiadu prasie podczas zorganizowanego i umówionego spotkania.

- Wiedziałam, że takie rozstrzygnięcie, jak 25 lat więzienia, może zapaść, bo takie prawo obowiązuje w Polsce. Wyrok nie jest jeszcze prawomocny. Zaczekajmy, zobaczymy co przyniesie przyszłość - podsumowała siostra zamordowanej Gretchen.

