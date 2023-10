Kaktusy, czyli wielka życiowa pasja 75-letniego Piotra Licznerskiego, zmotywowały go do niespotykanego w jego wieku osiągnięcia. Po ponad 50 latach przerwy wrócił na studia i obronił na bydgoskiej politechnice doktorat. W swojej naukowej pracy zbadał oddziaływanie jonizacji na te kolczaste rośliny.

Pod koniec września grono absolwentów Politechniki Bydgoskiej im. Jana i Jędrzeja Śniadeckich poszerzyło się o Piotra Licznerskiego - najstarszego w historii uczelni doktoranta. 75-latek obronił pracę doktorską pod tytułem "Wpływ promieniowania jonizującego na barwę siewek oraz zmiany biochemiczne i molekularne u wybranych gatunków kaktusów".

Świeżo upieczony absolwent wyjaśniał w rozmowie z Polsat News, że poprzednie studia skończył 55 lat wcześniej. Pasja do kaktusów, która towarzyszy mu od liceum, zmotywowała go kilka lat temu do powrotu w uczelniane ławy.

Jego starania nie poszły na marne. "To była prawdziwa przyjemność spotkać prawdziwego pasjonata, hodowcę i badacza, który pokazał piękny i zróżnicowany świat kaktusów" - gratulują absolwentowi władze politechniki.

Najstarszy doktorant bydgoskiej politechniki. Ma ponad milion kaktusów

W czasie wolnym od działalności naukowej pan Piotr razem z córką prowadzi sklep internetowy z kaktusami. Jego hodowla w podbydgoskich Jarmużach liczy ponad milion okazów. Niektóre z odmian sukulentów, jak np. "Brązowa gwiazda" i "Śnieżny Piotruś", są jego własnym dziełem. Swoje ulubione rośliny przyrównuje do płatków śniegu - "podobne do siebie w formie, a każda inna".

- 12 godzin poświęcałem na pracę przy roślinach, a kolejne cztery-pięć godzin na naukę - wspomina dr Licznerski i dodaje, że w czasie studiów natrafił też na przeszkody. Problemem okazała się bowiem obsługa komputera.

- Pomagano mi i wspierano. To pozwoliło mi iść do przodu - wspominał 75-latek, który mógł liczyć również na stypendium naukowe. Nie zamierza kończyć naukowej kariery. - Przymierzam się do zrobienia habilitacji - zapowiada Piotr Licznerski.

