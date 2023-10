Chłopiec uczęszczający do jednego z liceów na Cyprze spóźnił się na lekcję. Zapytał wicedyrektora placówki, czy może wejść do klasy, a ten sięgnął po nożyczki i siłowo skrócił włosy ucznia. Dumny z tego, co zrobił, zaprowadził też dziecko do dyrektora szkoły, która narzuca, jak długa może być fryzura. Wściekła na postępowanie pedagogów jest jednak matka.