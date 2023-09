Dyrektor niemieckiej placówki oświatowej zakazał umieszczania papieru toaletowego w łazienkach. Decyzja ma pomóc w walce z wandalizmem. Odpływy zbyt często były zatykane papierem. Dyrektor postanowił rozprawić się z takim stanem rzeczy i zachęca uczniów do przynoszenia własnego papieru.

W liceum ogólnokształcącym w Halle dyrektor zakazał umieszczania papieru toaletowego w łazienkach. Nowe zasady weszły w życie we wtorek. Dyrektor Stephan Wussow poinformował o swojej decyzji rodziców uczniów na piśmie.

Wyjaśnił, że jego decyzja została podjęta z "bezradności" i ma zmniejszyć zjawisko wandalizmu w toaletach. Papier toaletowy nie został całkowicie wycofany, jednak można go uzyskać jedynie na żądanie w sekretariacie. Dyrektor zachęcił, aby uczniowie przynosili własny papier z domu.

Papier toaletowy wycofany. Powodem walka z wandalizmem

Wussow zaznaczył, że próbuje się rozprawić z "łazienkowym wandalizmem". Podobno w ostatnich miesiącach sedesy i zlewy były notorycznie zatykane, a papier rozrzucano po podłodze. Pomimo usilnych prób sytuacje powtarzały się i stąd nietypowa decyzja dyrekcji.

Dyrektor powiedział, że sytuacja nie jest idealna, ale zapewnia, że pracownicy placówki robią wszystko co w ich mocy, by zapobiec przykrym sytuacjom. Ma nadzieje, że decyzja przyniesie szybkie rezultaty i w połowie października papier znowu będzie mógł powrócić do łazienek.



Niemieckie media podają, że podobne rozwiązanie zostało wprowadzone także w szkole podstawowej w Wittenberdze.