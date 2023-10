Karty z nazwiskami kandydatów do Sejmu już wydrukowano, a tymczasem jeden z komitetów - Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - rozwiązał się. Głosy wyborców, którzy postawią znak "X" tylko przy osobie startującej z tej listy, będą nieważne - podała PKW. Wiadomo też, że najstarsza osoba chętna do zasiadania w Sejmie ma 92 lata, a najmłodsza - 21 lat.

W ostatnim dniu kampanii wyborczej Państwowa Komisja Wyborcza przedstawiła informacje o niedzielnych wyborach do Sejmu i Senatu oraz referendum. Przewodniczący PKW Sylwester Marciniak przypomniał, że frekwencja wyborcza w wyborach parlamentarnych cztery lata temu wyniosła niespełna 62 proc., natomiast w referendum w 2015 r. - niecałe 8 proc.

ZOBACZ: Na wybory bez plastikowego dowodu. Czy wystarczy mObywatel?

W tym roku 29 mln 91 tys. wyborców jest uprawnionych do głosowania. Wydano 369 tys. zaświadczeń o prawie do glosowania, jest 262 641 członków obwodowych komisji wyborczych. Będą pracowali w lokalach w niedzielę od 7:00 do 21:00.

Jeden z komitetów rozwiązał się. PKW ostrzega: Głosy będą nieważne

Karta do głosowania w wyborach do Sejmu będzie zadrukowana jednostronnie - niezależnie od tego, ile będzie na niej list. Jeżeli komitet posada logo, będzie ono widoczne przy nazwie listy. Natomiast na dole karty wyborca znajdzie instrukcję, jak oddać ważny głos w wyborach. Można wybrać tylko jednego kandydata - przy jego nazwisku należy postawić znak "X".

Jeden z komitetów - Komitet Wyborczy Polska Liberalna Strajk Przedsiębiorców - zdecydował o rozwiązaniu się. - Miał zarejestrowanych 17 list wyborczych. W tej chwili okręgowe komisje wyborcze w tych okręgach podjęły, albo podejmują uchwały o unieważnieniu rejestracji list kandydatów. 321 kandydatów zostaje skreślonych - poinformował szef PKW.

Karty do głosowania zostały wydrukowane przed ogłoszeniem decyzji komitetu, dlatego nazwiska niedoszłych kandydatów będą widoczne w dniu wyborów. PKW przekazała, że głosy oddane na osoby z tych list będą nieważne.

Kandydaci w wyborach. Ile procent z nich to kobiety?

Jak wyliczyła PKW, 44 proc. z ogólnej liczby kandydatów stanowią kobiety, mężczyźni - pozostałe 56 proc. Łącznie w całej Polsce o mandat posła ubiegać się będzie 6655 kandydatów, z czego 2949 to kobiety, a 3706 to mężczyźni.

Najwięcej, bo 272 kandydatów, zgłosiło się w okręgu 33, którym jest całe województwo świętokrzyskie. W nim do zgarnięcia jest 16 mandatów poselskich. Z kolei najmniej osób zarejestrowało się w okręgu numer 28, który obejmuje część województwa śląskiego wokół rejonu Częstochowy. Jest tam 92 kandydatów, którzy będą rywalizować o siedem mandatów.

ZOBACZ: Wybory 2023. Wzrosną ceny paliw na stacjach? Jest deklaracja premiera

Najstarszy kandydat, a właściwie kandydatka do Sejmu, ukończyła 92 lata Z kolei najmłodszy kandydat ma 21 lat. Średnia wieku kandydatów do Sejmu wynosi 46 lat.

Natomiast w przypadku Senatu 81 proc. wszystkich kandydatów stanowią mężczyźni, a kobiety 19 proc. Najstarszy kandydat do drugiej izby polskiego parlamentu ukończył 84 lata, najmłodszy - 30. Średnia wieku wszystkich kandydatów do Senatu wyniosła 54 lata.