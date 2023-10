- Polsce grozi potężna kolejna fala migracji, tym razem z Bliskiego Wschodu - powiedział premier Mateusz Morawiecki w oświadczeniu.

- Znamy również te sytuację sprzed kilku lat. Wtedy pakt migracyjny doprowadził do przymusowej relokacji milionów imigrantów. Wówczas Platforma Obywatelska zgodziła się na to - dodał.

Jak powiedział premier, "wśród tych fal będą bojownicy, będą terroryści to setki młodych mężczyzn".

- Przed tym przestrzegamy na najróżniejsze sposoby, także przez nasze różne filmy, które miały być zakazane. Ale nawet sądy III Rzeczypospolitej przyznały, że pakt migracyjny zawiera przymusową relokację nielegalnych imigrantów - stwierdził premier.

WIDEO: Wybory parlamentarne 2023. Mateusz Morawiecki: Donald Tusk to niebezpieczny człowiek

Wybory 2023. Morawiecki: Nie pozwólmy zrobić z Polski drugiej Lampedusy

- W ramach paktu migracyjnego mamy przymusową relokację nielegalnych imigrantów do wszystkich państw członkowskich, w tym do Polski. Drodzy Polacy nie zgódźmy się na to. Odrzućmy to w referendum - powiedział Mateusz Morawiecki.

Jak przekazał premier, szef Hamasu zapowiedział Dżihad. - Święta wojna niedługo może ogarnąć Bliski Wschód - dodał.

- Powiedzmy twardo: "nie". Nie pozwólmy zrobić z Polski drugiej Lampedusy - przekazał.

ZOBACZ: Donald Tusk w "Gościu Wydarzeń" komentuje głośną wypowiedź premiera. "Zdębiałem"

- Przestrzegam Polaków, to niebezpieczna strategia. Platforma Obywatelska w Polsce mówi, że nie popiera paktu migracyjnego. Ale zobaczcie ich prawdziwe intencje. W Europie głosują za nim - powiedział Morawiecki.

Premier stwierdził, że jest to "kupczenie bezpieczeństwem polskich kobiet". - Nie dopuścimy do tego, aby rzeczywistość szwedzkich miast przyszła do nas. Zobaczcie co się dzieje w Niemczech - podkreślił.

- Donald Tusk to niebezpieczny człowiek. Chrońmy polskie rodziny - podsumował Morawiecki.