Prezydent i szef MSWiA na granicy z Białorusią. "Sytuacja jest niełatwa"

Andrzej Duda oraz Mariusz Kamiński wzięli udział w konferencji prasowej we wsi Narewka przy granicy z Białorusią.

Prezydent i minister spraw wewnętrznych i administracji zapoznali się na miejscu z sytuacją bezpieczeństwa i odebrali informacje o funkcjonowaniu zapory na granicy. Ustawę o jej budowie Andrzej Duda podpisał dokładnie dwa lata temu.

Andrzej Duda na granicy: Sytuacja jest trudna. To jest skoordynowana akcja

Jak zauważył, "to są ludzie, których na tę granicę przygotowują i wysyłają służby białoruskie". - To jest akcja skoordynowana. Ten płot jest trudny do pokonania, wymaga specyficznych umiejętności i dodatkowego wyposażenia. Sytuacja jest trudna - mówił prezydent.

- Gdyby tej wzmożonej służby nie było ani zabezpieczeń, to nie mielibyśmy kontroli nad granicą. To byłaby sytuacja niebezpieczna dla Polski, ale i mielibyśmy pretensje ze strony europejskiej, że nie strzeżemy granicy strefy Schengen - mówił Andrzej Duda.

Podkreślił, że "w ostatnim czasie doszło do wielu ataków na Straż Graniczną". Jego zdaniem w tym temacie będzie mógł się wypowiedzieć każdy w referendum w najbliższą niedzielę.

- Każdy Polak powinien móc odpowiedzieć na to pytanie. Ta legitymacja, którą da to referendum, zostanie położona na stole w Brukseli i będzie wskazywać, jak mają działać polskie służby - mówił prezydent.

- Jesteśmy poważnym krajem, mamy poważne służby i nasze zobowiązania międzynarodowe traktuje poważnie - stwierdził.

Mariusz Kamiński: Zablokowaliśmy szlak nielegalnej migracji

Głos zabrał również Mariusz Kamiński. - Żołnierze zablokowali szlak nielegalnej migracji, ale nie tylko o nią tu chodzi - stwierdził szef

MSWiA.

- Nasi funkcjonariusze z bronią w ręku walczą nie tylko z nielegalną migracją, ale strzegą, żebyśmy byli bezpieczni przed prowokacjami białoruskich i rosyjskich służb, przed prowokacjami bandytów z Grupy Wagnera, którzy dalej stacjonują po drugiej stronie granicy - mówił minister.

- Jesteśmy, tu na pierwszej linii, by uścisnąć ich rękę z pełnią uznania - dodał Kamiński. Podkreślał, że "nasz granica jest najlepiej strzeżoną zewnętrzną granicą UE, a nasza SG jest jedną z najlepszych formacji granicznych w całej Europie".

Na konferencji poinformowano, że w okresie dwóch lat działania zapory, na tym tylko odcinku granicy, pogranicznicy uratowali życie 72 osobom w 24 akcjach ratunkowych, które nielegalnie przekroczyły granicę.