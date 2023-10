W czasie wczorajszej wizyty w "Gościu Wydarzeń" w Polsat News, przewodniczący PO Donald Tusk odniósł się do sprawy dymisji generałów i sytuacji sił zbrojnych w obliczu wojny za naszą wschodnią granicą.



- Premier odpowiada za resort obrony, za swojego ministra Błaszczaka. Nie zrobił nic, gdy Błaszczak upokorzył generałów. Nie wyciągnął żadnego wniosku z afery z rakietą, która spadła i której nie mogli znaleźć. Nie dziwię się, że Morawiecki na wszystkie sposoby szuka ucieczki od odpowiedzialności - mówił Donald Tusk.

ZOBACZ: Donald Tusk w "Gościu Wydarzeń" o "planach" prezesa PiS: Mówił mi to w cztery oczy



- Mamy fakty: jakim komediantem jest minister Błaszczak, w jakiej formie jest Jarosław Kaczyński i mamy opinie nie moje, ale generałów i oficerów – przekonywał Tusk.

- Byłem premierem siedem lat, nie było takiej sytuacji. Na pewno nie byłoby takiej sytuacji, jak z ruską rakietą, kiedy byłem premierem - mówił lider Koalicji Obywatelskiej.

Odpowiedź Błaszczaka. "Tusk zlikwiduje WOT"

Do słów wypowiedzi Tuska odniósł się szef resortu obrony narodowej Mariusz Błaszczak.



"Skandal! Tusk wczoraj w Polsacie nazwał Wojska Terytorialne parawojskiem! Obraża żołnierzy, którzy pomagają m. in. w obronie granicy, walce z pandemią, skutkami podtopień czy przy poszukiwaniu zaginionych osób. To kolejny dowód na to, że jeśli ekipa Tuska wróci do władzy to zlikwiduje Wojska Obrony Terytorialnej! Nie pozwólmy na to!"

Skandal! Tusk wczoraj w Polsacie nazwał żołnierzy @terytorialsi parawojskiem! Obraża żołnierzy, którzy pomagają m. in. w obronie granicy, walce z pandemią, skutkami podtopień czy przy poszukiwaniu zaginionych osób. To kolejny dowód na to, że jeśli ekipa Tuska wróci do władzy to… pic.twitter.com/1XHgGJFGZg — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 12, 2023

Echo dymisji

- Generałowie są zaskoczeni, że z Wojsk Obrony Terytorialnej pochodzą Ci, którzy mają rządzić całym wojskiem. Generał Skrzypczak mówi wprost. Wygląda to tak, jakby chciano przygotować wojsko do ewentualnej akcji wewnętrznej po przegranych wyborach przez PiS. To nie jest moja opinia - mówił w Polsat News Donald Tusk.

ZOBACZ: Jarosław Kaczyński: Donald Tusk wykorzystuje zmiany w wojsku dla próby destabilizacji armii



Dodał również, że ta sytuacja budzi niepokój we wszystkich, którzy wiedzą, jak powstawał WOT. Wskazał również, że współodpowiedzialny jest za to Antoni Macierewicz.