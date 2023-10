- W Ukrainie i w Izraelu widzimy to samo zło - mówił Wołodymyr Zełenski, łącząc się z uczestnikami Zgromadzenia Parlamentarnego NATO obradującego w poniedziałek w Kopenhadze. Ukraiński prezydent apelował do krajów Zachodu o zjednoczenie w obliczu obu wojen.

W czasie odbywającej się w Kopenhadze 69. sesji Zgromadzenia, głos zabrał prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski.

WIDEO: Zełenski o sytuacji w Izraelu

"Różne intencje, istota ta sama"

- Izraelscy dziennikarze, którzy byli w Buczy, widzą teraz to samo zło. Jedyna różnica polega na tym, że Izrael zaatakowała organizacja terrorystyczna, a Ukrainę państwo terrorystyczne. Deklarowane intencje są różne, ale istota ta sama. Widzimy tę samą krew, te same cywilne samochody i te same ciała torturowanych ludzi - powiedział prezydent Zełenski.

Zgromadzenie Parlamentarne Sojuszu Północnoatlantyckiego pełni rolę dialogu i współpracy pomiędzy parlamentami państw członkowskich. Jest organem funkcjonującym jako niezależne od struktury NATO, pozostając w kontakcie z jej przedstawicielami.

Wojna w Izraelu. Ponad 1500 ofiar

Izrael został zaatakował przez Hamas, organizację terrorystyczną będącą jedną z dwóch głównych sił politycznych w Palestynie. Do tej pory atak zbrojny przyniósł ponad 1500 ofiar po obu stronach konfliktu.

Wśród rannych i ofiar śmiertelnych są również obywatele innych krajów. Organizacja Human Rights Watch potępiła obie strony konfliktu, oskarżając je o zbrodnie wojenne i łamanie międzynarodowego prawa humanitarnego.