Dziewięcioletni Louis ustanowił dziecięcy rekord świata w biegu na pięć kilometrów. Chłopiec był szybszy od poprzedniego rekordzisty z Kalifornii o 13 sekund. - Jestem teraz na szczycie świata. Pobicie rekordu to wielka sprawa - powiedział Louis.

W sobotę Louis Robinett przebiegł dystans pięciu kilometrów w 17 minut i 40 sekund. Chłopiec wziął udział w biegu Poole Parkrun, który odbył się w Dorset w południowej Anglii.

Czas, w którym Louis dobiegł do mety, pozwolił mu o 13 sekund pobić rekord świata w swojej kategorii wiekowej, który został ustanowiony w październiku 2017 roku przez innego dziewięciolatka.

Dziewięciolatek pobił rekord świata. "Jestem teraz na szczycie"

Rekordzista należy do drużyny Poole Runners Juniors. - Jestem teraz na szczycie świata. Pobicie rekordu świata to wielka sprawa - powiedział Louis. - Nie udałoby mi się to bez wsparcia mojej rodziny i zespołu Poole Runners - dodał.

Podczas biegu Louisowi towarzyszył Dion Garner z tego samego klubu. Towarzystwo osoby dorosłej jest wymagane w przypadku startu dzieci poniżej 11 roku życia.

Opiekun Louisa podczas biegu: Jest gwiazdą

- Bieganie u boku Louisa było absolutną przyjemnością - powiedział Dion Garner. - Jego naturalny talent w połączeniu z zaangażowaniem i duchem jest oszałamiający. Nie jest tylko gwiazdą w fazie tworzenia - jest gwiazdą już teraz - podkreślił.

"Dzięki swojemu rekordowi Louis podniósł poprzeczkę dla młodych sportowców na całym świecie. To nie tylko zwycięstwo Louisa, to nowy punkt odniesienia dla sportów młodzieżowych, inspirujący dzieci na całym świecie do mierzenia wyżej" - przekazał klub Poole Runners Juniors.

Młody biegacz uczestniczył w organizowanym przez wolontariuszy bezpłatnym biegu Poole Parkrun, który odbywa się w każdą sobotę w Poole Park o godzinie 9. Do rywalizacji staje w nim za każdym razem około 800 biegaczy w różnym wieku.