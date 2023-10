Do incydentu doszło na konferencji brytyjskiej Partii Pracy, na początku przemówienia wygłaszanego przez lidera ugrupowania Keira Starmera - informuje Sky News.

Opozycyjny polityk był oklaskiwany przez sympatyków, gdy na scenę wtargnął aktywista w garniturze i T-shircie.

- Prawdziwa demokracja opiera się na obywatelach, polityka wymaga aktualizacji - wykrzyczał mężczyzna, obsypując Starmera różnokolorowym brokatem.

Aktywista obsypał brokatem polityka Partii Pracy

Połyskujące drobinki pokryły ramiona polityka. - Mamy kryzys, mamy kryzys - powtarzał aktywista, gdy był odciągany przez ochronę. 28-latek krzyczał nawet wówczas, gdy był już ciągnięty po podłodze w stronę wyjścia.

Mężczyzna został wprowadzony do policyjnej furgonetki i zatrzymany pod zarzutem napaści, zakłócenia spokoju i zakłócania porządku publicznego.

w tym czasie Starmera próbował strzepnąć brokat ze swojej marynarki, ale ostatecznie ją zdjął i z uśmiechem podwinął rękawy. Na jego białej koszuli nadal można było dostrzec migoczące drobinki.

- Jeśli on myśli, że mi to przeszkadza, to znaczy, że mnie nie zna. Protest albo władza, dlatego zmieniliśmy naszą partię - rozpoczął Starmera.

"Ludzie żądają demokracji"

Grupa nazywająca siebie People Demand Democracy poinformowała później, że protestujący działał w jej imieniu.

"Podczas dzisiejszego popołudniowego przemówienia Keira Starmera na konferencji Partii Pracy pojedynczy demonstrant wszedł na scenę i tymczasowo przerwał przemówienie. Osoba ta pokryła Starmera brokatem i miała na sobie koszulkę z napisem 'Ludzie żądają demokracji'" - przekazano w oświadczeniu organizacji.

"People Demand Democracy to nowa grupa wzywająca do modernizacji brytyjskiego systemu politycznego przy użyciu nieposłuszeństwa obywatelskiego, aby przekazać swoje przesłanie. Wzywają do wprowadzenia sprawiedliwego, proporcjonalnego systemu głosowania w wyborach w Westminster oraz stałej, prawnie wiążącej krajowej Izby Obywatelskiej, wybranej w drodze demokratycznej loterii" - czytamy.

Z oświadczenia wynika, że protestujący, którego nazwiska nie podano, miał powiedzieć: "Partia Pracy została przechwycona, darczyńcy i lobbyści mają większą kontrolę nad Keirem Starmerem niż członkowie ugrupowania. Izba Obywatelska zmusi polityków do słuchania ludzi, rozmontuje ich relacji z bogatymi, spowodowałoby to znaczące zmiany w naszej gospodarce i zlikwidowałoby nierówności".

"28-letni mężczyzna z Surrey został aresztowany w następstwie incydentu, który miał miejsce dziś po południu na konferencji Partii Pracy" - poinformowała później policja Merseyside. "Został zabrany na komisariat policji, gdzie będzie przesłuchiwany" - dodano.