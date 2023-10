Polacy ewakuowani z Izraela dotarli do Polski. W ramach operacji "Neon" Wojsko Polskie wysłało na razie trzy samoloty - Boeinga 737 i dwa Herculesy C-130. - Całe szczęście był ten lot, bo też myśleliśmy jak się dostać do Polski. Nasz lot został odwołany przedwczoraj - relacjonował w rozmowie z Polsat News pan Michał, który do kraju dotarł z córką.