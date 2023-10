Do tragedii doszło podczas pokazów akrobatyki powietrznej w Itápolis w Brazylii. Spadochroniarz spadł na zebrany tłum. Podczas upadku zranił siebie i trzy inne osoby. Niestety jedna z nich nie przeżyła wypadku.

Do tragedii doszło w sobotę podczas festiwalu "Itápolis Aero Music Festival 2023". W jednym pokazie udział brało ośmiu spadochroniarzy. Z niewyjaśnionych przyczyn jeden z nich stracił nagle kontrolę nad sprzętem i z dużą prędkością zaczął spadać na zebrany tłum.

Spadający mężczyzna uderzył w trzy osoby. Dwie kobiety zostały poważnie ranne i przetransportowane do szpitala wraz ze spadochroniarzem. Potrącony mężczyzna nie przeżył incydentu.



Portal New York Post podał, że ofiarą był najpewniej dyrektor lokalnego banku.

Spadochroniarz spadł z nieba. Tragiczny wypadek podczas festiwalu

Całe zajście zostało zarejestrowane na nagraniach. Widać na nim osoby upadające nieprzytomne na ziemię. Przerażające wideo można zobaczyć TUTAJ.

Po przetransportowaniu ofiar do szpitala festiwal był kontynuowany. Wstępnie nie stwierdzono żadnych naruszeń bezpieczeństwa w organizacji festiwalu. Policja jednak prowadzi dochodzenie, by dowiedzieć się, co było przyczyną wypadku.

kar/ sgo/polsatnews.pl