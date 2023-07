Zespół 41 skoczków połączył siły nad miejscowością Langar. Stworzyli największe sekwencyjne nurkowanie formacyjne, jakie kiedykolwiek miało miejsce w Wielkiej Brytanii - podaje BBC.

Uczestnicy trzymali się nawzajem, aby tworzyć kształty podczas spadania z prędkością około 120 mil na godzinę (193 km/h) przez okres do jednej minuty - przekazało centrum skoków Skydive Langar.

"Rekord wymagał trzech skoków, w których wzięli udział brytyjscy mistrzowie kraju, mistrzowie świata, rekordziści świata, trenerzy i instruktorzy skoków spadochronowych, którzy skakali z trzech samolotów lecących obok siebie na wysokości 15 000 stóp" - czytamy na stronie skydivelangar.co.uk.

Wielka Brytania. Rekordowy skok spadochroniarzy

Uczestnicy rekordowego skoku utworzyli dwa kolejne kształty na niebie.

Wkrótce potem pobili swój własny rekord, tworząc trzy kolejne formacje - podaje BBC.

- To niesamowite, że osiągnęliśmy ten nowy rekord i mamy nadzieję, że zainspirujemy innych skoczków spadochronowych do pójścia w nasze ślady i dalszego popychania tego sportu do przodu - powiedział Will Cooke, organizator wydarzenia, cytowany na stronie stacji.

