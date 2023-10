Uczestnicy Rodzinnego Pikniku Historycznego "Strzał w 10-tkę" w miejscowości Bielany-Wąsy byli świadkami nieoczekiwanego zdarzenia. Prezentowany na terenie miejscowego muzeum wojskowego czołg wjechał w wóz Ochotniczej Straży Pożarnej. Posłanka Kamila Gasiuk-Pihowicz napisała, że czołg miał mieć niesprawne hamulce. Wóz trafił do strażaków dwa lata temu - gmina wygrała go w "Bitwie o wozy 2020".

W niedzielę popołudniu na terenie Podlaskiego Muzeum Techniki Wojskowej i Użytkowej w Bielanach-Wąsach (woj. mazowieckie) zorganizowano Rodzinny Piknik Wojskowy "Strzał w 10-tkę". Wśród zapowiadanych atrakcji wymieniono m.in. pokaz dynamiczny dwóch czołgów oraz pokaz strażacki. Do udziału w wydarzeniu zaproszono strażaków z pobliskiego OSP Kowiesy.

W pewnym momencie czołg wjechał w wóz strażacki i przebił lufą przednią szybę pojazdu.

Incydent na pikniku rodzinnym. Czołg uszkodził wóz strażacki

Jak przekazał Polsatnews.pl asp. Łukasz Tomczuk z Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Sokołowie Podlaskim, strażacy z Kowies nie zabezpieczali imprezy, ale zostali tam wysłani na polecenie wójta.

- Do zdarzenia doszło podczas pikniku na terenie muzeum wojskowego w gminie Bielany-Wąsy - powiedział oficer prasowy strażaków. - Nie był to udział zgłoszony, strażacy nie zabezpieczali tej imprezy. Był to wyjazd na polecenie wójta, tzw. wyjazd gospodarczy, impreza nie była masowa - przekazał Tomczuk, który dodał, że w wyniku zderzenie doszło do uszkodzenia przedniej szyby pojazdu.

Nikt z uczestników pikniku nie ucierpiał. W sieci pojawiły się zdjęcia obu pojazdów i wideo.

Jak dowiedział się portal Samochody Ratownicze do zdarzenia doszło na skutek awarii układu hamulcowego w czołgu.

K. Gasiuk-Pihowicz: Ten czołg miał niesprawne hamulce

O incydencie poinformowała też posłanka Koalicji Obywatelskiej z okręgu siedleckiego, Kamila Gasiuk-Pihowicz, która zarzuciła organizatorom pikniku narażenie uczestników na niebezpieczeństwo. "Piknik historyczny w Bielanach-Wąsach (pow. sokołowski), a w zasadzie impreza kandydata PiS, Prezesa Agencji Rezerw Strateg., zakończyła się zniszczeniem nowego wozu strażackiego. Ten czołg miał niesprawne hamulce, mógł przejechać człowieka!" - napisała na X (dawniej Twitter).

Znowu wypadek! Jak z Black Hawkiem! Piknik historyczny w Bielanach-Wąsach (pow.sokołowski), a w zasadzie impreza kandydata PiS, Prezesa Agencji Rezerw Strateg., zakończyła się zniszczeniem nowego wozu strażackiego. Ten czołg miał niesprawne hamulce, mógł przejechać człowieka! pic.twitter.com/SabZ1dXCEu — Kamila Gasiuk-Pihowicz (@Gasiuk_Pihowicz) October 8, 2023

Jak się okazało, uszkodzony wóz bojowy trafił do OSP Kowiesy zaledwie dwa lata temu. W trakcie obchodów 100-lecia ochotniczej jednostki strażaków pod koniec sierpnia 2021 odbyło się uroczyste przekazanie i poświęcenie samochodu bojowego.

Gmina Bielany została nagrodzona wozem w ramach profrekwencyjnej akcji "Bitwa o wozy 2020", zorganizowanej przez Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji. W każdym województwie gmina do 20 tysięcy mieszkańców z największą frekwencją w pierwszej turze wyborów prezydenckich otrzymała wóz strażacki.

Zdjęcia z oficjalnego przekazania wozu zamieściła w mediach społecznościowych Beata Jeżowska, kierownik Kasy Rolniczego Ubezpieczenia Społecznego w Sokołowie Podlaskim.

Komenda Powiatowa Policji w Sokołowie Podlaskim przekazała w rozmowie z Interią, że incydent na terenie muzeum nie został im zgłoszony.