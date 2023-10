Siły Powietrzne RP wyślą samoloty transportowe Herkules do Izraela. Celem misji będzie ewakuacja Polaków, którzy przebywają w Izraelu, a ich bezpieczeństwo jest zagrożone po ataku Hamasu na to państwo. Decyzję o wysłaniu transportu przekazał minister Mariusz Błaszczak. Z kolei prezydent Andrzej Duda wcześniej wspomniał o takich planach na antenie Polsat News.

Prezydent był gościem w programie Polsat News "Śniadanie Rymanowskiego", gdzie m.in. skomentował sytuację w Izraelu. Bogdan Rymanowski pytał o bezpieczeństwo polskich obywateli. - Żaden Polak nie ucierpiał. Nie ma takich informacji, żeby jakikolwiek nasz obywatel ucierpiał w dotychczasowych atakach Hamasu na Izrael - wskazał Andrzej Duda.

- Niestety są grupy Polaków i to niemałe w Izraelu. Także na Zachodnim Brzegu Jordanu. To są liczby idące w setki - mówił dalej. - W tym momencie trzeba się wstrzymać przed wyjazdem do Izraela. To jest absolutny apel. Dopóki sytuacja się nie wyjaśni, przede wszystkim dopóki nie dojdzie do zaprzestania walk - podkreślił Duda. Dodał, że polskie służby konsularne robią "wszystko, co w ich mocy", by zapewnić bezpieczeństwo Polakom.

Rząd wyśle samoloty po Polaków znajdujących się w Izraelu

Z kolei później minister obrony narodowej przekazał, że zostaną wysłane samoloty po naszych obywateli.

"Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules" - napisał Mariusz Błaszczak w serwisie X (dawniej Twitter).

Wojsko Polskie przygotowuje się do ewakuacji Polaków z Izraela. Po naszych rodaków wyślemy samoloty transportowe C-130 Hercules. pic.twitter.com/IJX5TSEKDt — Mariusz Błaszczak (@mblaszczak) October 8, 2023

Informacja została potwierdzona także przez Dudę. "Do przeprowadzenia ewakuacji Polaków przebywających w tej chwili w Izraelu kierujemy samoloty transportowe z sił powietrznych. Żołnierze naszych wojsk specjalnych zapewnią ochronę załadunku oraz bezpieczeństwo na pokładach. Działamy tak by wszyscy nasi Rodacy mogli spokojnie wrócić do domu" - napisał prezydent na X (dawniej Twitter).

Do przeprowadzenia ewakuacji Polaków przebywających w tej chwili w Izraelu kierujemy samoloty transportowe z sił powietrznych. Żołnierze naszych wojsk specjalnych zapewnią ochronę załadunku oraz bezpieczeństwo na pokładach. Działamy tak by wszyscy nasi Rodacy mogli spokojnie… — Andrzej Duda (@AndrzejDuda) October 8, 2023

Natomiast wiceminister spraw zagranicznych Paweł Jabłoński napisał: "Nie zostawiamy naszych rodaków w potrzebie. Za kilka godzin wystartuje samolot, który ewakuuje Polaków oczekujących na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie". "Sytuacja na miejscu cały czas jest bardzo poważna. Prosimy o bardzo uważne śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń miejscowych służb" - dodał na X (dawniej Twitter).

Nie zostawiamy naszych rodaków w potrzebie. Za kilka godzin wystartuje samolot, który ewakuuje Polaków oczekujących na lotnisku Ben Guriona w Tel Awiwie.



Sytuacja na miejscu cały czas jest bardzo poważna. Prosimy o bardzo uważne śledzenie komunikatów i stosowanie się do zaleceń… — 🇵🇱 Paweł Jabłoński (@paweljablonski_) October 8, 2023

