Z końcem sierpnia w mieszkaniu jednego z księży na plebanii parafii NMP w Dąbrowie Górniczej odbyła się impreza, która kilka dni później odbiła się szerokim echem w mediach. Wiadomo, że w jej trakcie interweniowała policja i pogotowie, a całą sprawą zajęła się prokuratura.

Sprawą ks. Tomasza Z. zajmie się Watykan

W najnowszym komunikacie diecezja sosnowiecka, przekazała, że komisja, która bada sprawę ks. Tomasza Z., przekazała swoje ustalenia biskupowi Grzegorzowi Kaszakowi. Ten podjął decyzję o wszczęciu procedury karnej i zdecydował, że zostanie on przeprowadzony przez kościelny wymiar sprawiedliwości spoza tej diecezji.

Następnie akta sprawy trafią do Stolicy Apostolskiej, która podejmie ostateczną decyzję wobec ks. Tomasza Z. "Fakty ustalone przez Komisję w oparciu o świadectwa przesłuchanych osób pozwoliły stwierdzić, że ks. Tomasz Z. wraz z dwiema innymi osobami świeckimi dopuścił się bardzo poważnego złamania norm moralnych, na co Kościół nie wyraża zgody i co zdecydowanie potępia" - czytamy w komunikacie.

Kuria podkreśliła, że zdarzenie spowodowało wielkie zgorszenie wśród wiernych i oburzenie opinii publicznej. "Ks. Tomasz Z. swoim postępowaniem poważnie naruszył zobowiązania wynikające ze stanu duchownego, co może być uznane za przestępstwo w rozumieniu prawa kanonicznego" - dodano.

Jaką karę może otrzymać ks. Tomasz Z.?

"Biorąc pod uwagę wielkie zgorszenie wśród wiernych, Biskup sosnowiecki zdecydował o wszczęciu procesu karnego, na mocy którego można zastosować wobec duchownego najcięższe kary kościelne, w tym wydalenie ze stanu duchownego" - przekazała diecezja sosnowiecka.

Kuria przypomniała, że 2 października ks. Tomaszowi Z. otrzymał od biskupa dekret zawierający decyzję o odwołaniu go ze wszystkich podejmowanych do tej pory funkcji i urzędów. Duchowny został również upomniany kanonicznie. "Ponadto na obecnym etapie nakazał ks. Tomaszowi Z. podjęcie pokuty aż do ostatecznej decyzji Stolicy Apostolskiej" - przekazała diecezja.

