Jak wynika z raportu europejskiej służby monitorowania zmian klimatycznych Copernicus Climate Change Service (C3S), wrzesień w 2023 roku był najgorętszym miesiącem w historii pomiarów, które są prowadzone od 1940 roku.

Średnia temperatura powietrza wyniosła 16,38 stopni Celsjusza, co jest wzrostem o 0,93 stopnia względem średniej temperatury z lat 1991-2020 dla tego miesiąca. Co więcej, nowy rekord jest wyższy o 0,5 stopnia względem ostatniego najwyższego wyniku, jaki został odnotowany w 2020 roku.

Wrzesień był najcieplejszym miesiącem w historii

"To naprawdę oszałamiające" - skomentował dyrektor Copernicus Carlo Buontempo. "Nigdy wcześniej nie widziałem czegoś takiego w żadnym miesiącu w naszych rejestrach" - dodał. Jak wynika z danych, wrzesień był nie tylko najcieplejszym miesiącem, ale także odnotowano wtedy największe anomalie pogodowe, które są "kluczowymi danymi w ocieplającym się świecie".

"To nie są wymyślone statystyki pogodowe. To wyrok śmierci dla ludzi i ekosystemów" - stwierdził klimatolog Imperial College of London Friederike Otto. Zdaniem ekspertów z C3S nie tylko jeden miesiąc, ale także cały 2023 rok może okazać się najcieplejszym okresem. Średnia globalna temperatura na Ziemi w okresie od czerwca do września bieżącego roku była o 1,4 stopnia wyższa od pomiarów z sprzed rewolucji przemysłowej.

Co wpływa na podwyższone temperatury na ziemi?

Na rekordy temperaturowe poza ociepleniem klimatu ma wpływ m.in. El Nino. Jest to zjawisko pogodowe, które polega właśnie na utrzymywaniu się bardzo wysokich temperatur. Według specjalistów zajmujących się badaniem zmian klimatycznych El Nino "zmienia pogodę na całym świecie".

"Biorąc pod uwagę, że nowe rezerwy ropy i gazu są wciąż otwierane do eksploatacji, naprawdę nie widać końca ociepleń klimatu" - powiedział Otto. Dodał, że w przypadku, kiedy pojawiają się nowe źródła mające wpływ na klimat, Ziemia oraz zamieszkujący ją ludzie nie mają "czasu na regenerację".