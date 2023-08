Nadciąga mordercza fala upałów. Termometry pokażą nawet 36 stopni Celsjusza w cieniu. Taka temperatura może być nie tylko uciążliwa, ale i niebezpieczna dla zdrowia i życia. Noce nie przyniosą wytchnienia - termometry pokażą około 20 stopni Celsjusza. W ubiegłym roku upały przyczyniły się do śmierci 61 tys. Europejczyków.

Sierpniowa fala upałów będzie najdłuższą w tym roku. Najbliższe dni przyniosą niemal afrykańskie upały. We wtorek w Warszawie będzie cieplej niż w Rzymie, Lizbonie, Atenach czy Barcelonie. Temperatura będzie porównywalna do tej w Kairze.

Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej wydał ostrzeżenia I i II stopnia dla niemal całej Polski. Wysokie temperatury będą mniej uciążliwe jedynie na terenach nadmorskich.

- To będzie upał prawdopodobnie sięgający 33-35 stopni Celsjusza - mówi Jarosław Kret z redakcji pogody Telewizji Polsat. Takie temperatury zagrażają życiu i zdrowiu.

Fala upałów. Przed nami "noce tropikalne"

Wysokie temperatury będą z nami przez 24 godziny na dobę. Czekają nas tzw. "noce tropikalne". Oznacza to, że temperatura po zmroku nie spadnie poniżej 20 stopni Celsjusza. "W połączeniu z podwyższoną wilgotnością będzie to dla naszych organizmów dużym wyzwaniem" - ostrzega IMGW.

Nadchodzą bardzo ciepłe noce, tzw. noce tropikalne. Temperatura minimalna w wielu miejscach kraju nie spadnie poniżej 20°C, co w połączeniu z podwyższoną wilgotnością będzie dla naszych organizmów dużym wyzwaniem. Tak ciepłe noce utrzymają się do końca tygodnia. 🌙🌡️ pic.twitter.com/YkDyyjbgBY — IMGW-PIB METEO POLSKA (@IMGWmeteo) August 14, 2023

Fala upałów pozostanie z nami przez 10 dni. W tym czasie słupki rtęci pokazywać będą od 30 do 36 stopni Celsjusza.

- Jedni mogą się cieszyć z takich wakacji. Ale będzie wiele osób, które ciężko będą przeżywały ten czas ukropu - mówi Marek Horczyczak z redakcji pogody Telewizji Polsat. - Dopiero po 24 sierpnia zrobi się normalnie - dodaje.

Wówczas termometry mają pokazywać od 20 do 25 stopni Celsjusza.

Fala upałów. Ustalono nową granicę odporności

Ponad 30 stopni Celsjusza to nie jest temperatura, w której człowiek może normalnie funkcjonować. Amerykańscy naukowcy ustalili nową granicę odporności człowieka na upal. Do tej pory było to maksymalnie 6 godzin w temperaturze 35 stopni Celsjusza i przy 100 proc. wilgotności powietrza.

Według nowych ustaleń prób ten jest znacznie niższy i wynosi 6 godzin w temperaturze 30,6 stopni Celsjusza i przy 100 proc. wilgotności. Badania dotyczą osób młodych i zdrowych.

- Przy wysokich temperaturach dochodzi do uszkodzenia błon komórkowych, do obumierania komórek, uogólnionej reakcji zapalnej, niewydolności wielonarządowej i w konsekwencji nawet śmierci - dr Tomasz Karauda, specjalista chorób wewnętrznych.

Lekarz podkreśla, że osoby starsze, obciążone chorobami znacznie gorzej znoszą wysokie temperatury i szybciej doznają dolegliwości.

- Nie zawsze pamiętamy o tym, żeby mieć ze sobą nakrycia głowy czy spory zapas wody do picia - przypomina Paweł Mickowski, koordynator pogotowia ratunkowego w Zakopanem.

W 2022 roku z powodu upałów zmarło w Europie 61 tys. osób. Byli to głównie seniorzy.

dsk/bas/polsatnews.pl