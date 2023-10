Stonehenge wciąż stanowi nie lada zagadkę dla naukowców. Do tej pory nie jest znane dokładne przeznaczenie tej budowli. Naukowcy próbują ustalić też w jaki sposób ówcześni budowniczowie ustawili tak wielkie głazy. Najnowsze badania dotyczące jednego z elementów konstrukcji - "Kamienia Ołtarzowego" - rzucają nieco światła na tajemnicę Stonehenge.

Stonehenge to słynna megalityczna budowla. Znajduje się w pobliżu miasta Salisbury, na południu Wielkiej Brytanii.

Kręgi z pionowo ustawionych kamieni powstały w okresie neolitu - ok. 2950–2900 p.n.e. Naukowcy od lat próbują ustalić, w jaki sposób ludziom z tamtej epoki udało się przetransportować tak wielkie skały i zbudować z nich tak wysokie konstrukcje.

Do tej pory sądzono, że wszystkie skały z wewnętrznego kręgu, pochodzą z miejsca oddalonego o ok. 240 km, z formacji Old Red Sandstone w zachodniej Walii. Ale naukowcy podejrzewają, że ta teoria nie jest prawdziwa.

Tajemnica Stonehenge. "Kamień Ołtarzowy" może być unikalnym głazem

Badacze z Wydziału Nauk o Ziemi Uniwersytetu Aberystwyth w Wielkiej Brytanii przedstawili najnowsze ustalenia. Wynika z nich, że "Kamień Ołtarzowy", znajdujący się w centrum kręgów, pochodzi z innego miejsca niż reszta głazów z wewnętrznego kręgu.

Kamień 80, bo taką ma oficjalną nazwę, miał być największym z tzw. niebieskich kamieni Stonehenge. Teraz jednak, po wnikliwych badaniach, podano, że być może głaz ten w ogóle nie należy do tej grupy.

Jednocześnie uczeni przyznają, że nie są w stanie stwierdzić, skąd pochodzi ten kamień.

Autorzy przyznali, że centralny kamień Stonehenge, nie pochodzi nawet z tego samego miejsca, co kamienie tworzące zewnętrzny krąg. Te głazy z kolei pozyskiwano lokalnie.

Jak przekazali badacze, "Kamień Ołtarzowy" rzeczywiście może być unikalnym głazem z budowli. Budowniczowie Stonehenge mogli przetransportować go z miejsca, którego dotychczas nikt nie brał pod uwagę.