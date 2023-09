- Węgry nałożyły krajowy zakaz importu na 24 ukraińskie produkty rolne, w tym zboża, warzywa, kilka produktów mięsnych i miód - wynika z rządowego dekretu opublikowanego w piątek. Węgierski zakaz zacznie obowiązywać 16 września.

ZOBACZ: Komisja Europejska nie przedłuża embarga na ukraińskie zboże

Po decyzji Węgier, podobny krok zapowiedział w mediach minister rolnictwa Słowacji Józef Bires. Również polski premier zapowiedział przedłużenie zakazu. Wieczorem decyzję o zakazie importu podpisał polski minister rozwoju Waldemar Buda.

W związku z decyzjami Polski, Węgier i Słowacji, prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełeński zapowiedział, że jego kraj odpowie w "cywilizowany sposób".

Plan zamiast embarga

W piątek Komisja Europejska zdecydowała, że nie przedłuży zakazu. Zamiast tego przedstawiła pięciopunktowy plan, który ma zastąpić ścisły zakaz importu.

Ustalono w nim między innymi, że Ukraina wprowadzi w ciągu 30 dni narzędzia prawne, które zablokują wzrost cen zbóż. Kijów wprowadzi też środki kontroli eksportu, które zapobiegną zakłóceniom na rynkach państw sąsiadujących z Ukrainą. Swoje rozwiązania strona ukraińska ma przedstawić do 18 września. Komisja Europejska zobowiązała się monitorować sytuację i nie wprowadzać dodatkowych obostrzeń, jeżeli sytuacja na rynku pozostanie stabilna.

ZOBACZ: Komisja Europejska nie przedłuża embarga na ukraińskie zboże

Już w lipcu premier Mateusz Morawiecki informował, że jeśli Komisja Europejska nie przedłuży zakazu po 15 września, to Polska samodzielnie zamknie granicę na te towary. We wtorek polski rząd przyjął uchwałę, w której wezwał Komisję Europejską do przedłużenia embarg. W Piątek podczas spotkania z mieszkańcami Ełku M. Morawiecki powtórzył, że mimo braku zgody Komisji Europejskiej polski rząd jednostronnie przedłuży embargo.

Polsatnews.pl