Stopy procentowe spadną o 0,25 proc. do poziomu 5,75 proc. - zdecydowała Rada Polityki Pieniężnej. To druga z rzędu obniżka - we wrześniu poziom stóp obniżono z 6,75 do 6 proc., a wcześniej przez 12 miesięcy pozostawały bez zmian. Decyzja RPP, na czele której stoi szef banku centralnego Adam Glapiński, oznacza, że raty kredytów spadną.

Jak czytamy w komunikacie Rady Polityki Pieniężnej, stopy procentowe NBP spadną o 0,25 proc., odpowiednio:

- stopa referencyjna 5,75% w skali rocznej;

- stopa lombardowa 6,25% w skali rocznej;

- stopa depozytowa 5,25% w skali rocznej;

- stopa redyskontowa weksli 5,80% w skali rocznej;

- stopa dyskontowa weksli 5,85% w skali rocznej.

Uchwała RPP wchodzi w życie w dniu jej ogłoszenia - w środę. Informacje o kolejnej obniżce stóp procentowych poprzedziła piątkowa publikacja danych Głównego Urzędu Statystycznego o inflacji we wrześniu. Tempo wzrostu cen w poprzednim miesiącu wyniosło 8,2 proc. Jednocyfrowa inflacja pojawiła się pierwszy raz od lutego 2022 roku.

Kolejna obniżka stóp procentowych. RPP: To odpowiedź na spadek inflacji

To już kolejna obniżka stóp procentowych w ostatnim czasie. We wrześniu stopa referencyjna obniżyła się z 6,75 do 6 procent. Decyzja Rady Polityki Pieniężnej zaskoczyła wówczas część ekspertów. Chociaż spodziewano się spadku stóp procentowych, prognozowano, że spadną jedynie o 0,25 punktów bazowych lub w ogóle pozostaną na niezmienionym poziomie.

ZOBACZ: Na stacjach brakuje paliwa? R. Fogiel i G. Schetyna założyli się na antenie

Spadki stóp procentowych są - jak tłumaczą odpowiedzialni za politykę monetarną - powiązane z obniżającą się inflacją. W komunikacie po środowej decyzji RPP zapowiedziała, że dalsze decyzje ws. stóp "będą zależne od napływających informacji dotyczących perspektyw inflacji i aktywności gospodarczej", a NBP "będzie nadal podejmował wszelkie niezbędne działania dla zapewnienia stabilności makroekonomicznej i finansowej, w tym przede wszystkim dla powrotu inflacji do celu inflacyjnego NBP w średnim okresie".

RPP: Nasza decyzja będzie wpływać na dalsze obniżanie się cen

Zdaniem Rady, która powołuje się na dane GUS, "można szacować, że we wrześniu ponownie obniżyła się także inflacja bazowa". "W sierpniu br. ceny produkcji sprzedanej przemysłu były ponownie niższe niż przed rokiem, potwierdzając wygasanie większości zewnętrznych szoków podażowych oraz ograniczenie presji kosztowej. Wraz z niską dynamiką aktywności gospodarczej będzie to oddziaływać w kierunku dalszego spadku dynamiki cen dóbr konsumpcyjnych w kolejnych kwartałach" - zauważyła Rada.

Przez rok do września 2022 roku cyklicznie podwyższano stopy procentowe - z rekordowo niskiego poziomu 0,1 proc. do 6,75 proc. Do końca obecnego roku przewidziano jeszcze dwa posiedzenia RPP - w listopadzie i grudniu.

wka/ako/Polsatnews.pl