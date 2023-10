77-letni Nissim Kahlon, deklarujący się jako miłośnik "szumu fal", od 50 lat mieszka w jaskini, którą sam wykuł w okolicy plaży. Wybrał tak nietypowe miejsce na lokum, gdyż chciał ciągle słyszeć dźwięki morza.

Z roku na rok grota była coraz większa, bo Kahlon tworzył kolejne pomieszczenia. Mężczyzna nie jest zwolennikiem nowoczesnych technologii - nie posiada łącz telefonicznego ani internetowego. Aby porozmawiać z 77-latkiem, trzeba do niego osobiście przyjść.

Po 50 latach władze przypomniały sobie o mężczyźnie mieszkającym w skale

Choć Kahlon przyznaje, że zbudował dom bez żadnych pozwoleń, uważa, że urzędnicy "milcząco" wyrazili zgodę, kiedy lata temu podłączyli jaskinię do sieci elektrycznej. Co prawda w 1974 roku fan morza otrzymał od władz nakaz rozbiórki, ale od tego momentu nikt się z nim nie kontaktował.

Co się odwlecze to nie uciecze. W zeszłym roku władze zdecydowały o przymusowej eksmisji mężczyzny - donosi izraelski dziennik "Haaretz". Tamtejsze MSW stwierdziło również, że w ciągu ostatnich pięciu dekad Kahlon doprowadził do zniszczenia klifu, naraził na niebezpieczeństwo innych ludzi i wykorzystał publiczną plażę do użytku prywatnego.

77-latek nie ma pieniędzy na nowy dom. Złożył apelację

Władze chcą, by w miejscu pustelni powstała nadmorska promenada, dobrze skomunikowana z miastem. Nissim Kahlon tłumaczy, że sam zapracował sobie na swój dom na łonie natury. - Naprawdę kocham morze. Nie mam pieniędzy na zakup domu – powiedział izraelskiej agencji informacyjnej TPS.

Mężczyzna złożył apelację, która czeka na rozpatrzenie. Na razie nie wiadomo więc, czy władze pozwolą seniorowi nadal delektować się szumem fal przez całe dnie.