39-latek z Wejherowa usłyszał zarzuty dotyczące kradzieży i zniszczenia ambulansu. Okazało się, że to nie jego pierwsze przewinienie. Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

Sprawca - 29-latek - usłyszał dwa zarzuty dotyczące zniszczenia mienia oraz kradzieży, których dopuścił się w ramach powrotu do przestępstwa.

ZOBACZ: Katowice: Atak na ambulans. Pijany 76-latek zdewastował pojazd

Do sytuacji doszło 21 czerwca, ale policjanci z Wydziału Kryminalnego Powiatowej Policji w Wejherowie zatrzymali go we wtorek. Kryminalni ustalili tożsamość sprawcy dzięki zebranym w dochodzeniu materiałom.

O konsekwencjach dla 39-latka zadecyduje sąd. Grozi mu do 7,5 roku pozbawienia wolności.

39-latek okradł ambulans

39-latek w ambulansie podłączonym do prądu uszkodził instalacje i kable, a następnie je ukradł. Straty zostały oszacowane na ponad 2500 tys. zł. Jego "wyczyn" został uchwycony na nagraniu.

ZOBACZ: Polska przekazała karetki Ukrainie. Zastąpią ambulanse zniszczone i ukradzione przez Rosjan

Wideo i zdjęcie ze zdarzenia można zobaczyć na stronie Komendy Powiatowej Policji w Wejherowie.

WIDEO: Ogromny ból i niełatwa diagnoza. Szansą dla kobiet są nowe testy Twoja przeglądarka nie wspiera odtwarzacza wideo...

kar/kg/polsatnews.pl