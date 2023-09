Premier Mateusz Morawiecki odniósł się do tego, czym żyje cała Europa. Mówił o nielegalnej migracji. - Dlaczego teraz to takie ważne? - pytał. - Oni kłamią w kraju, że niby są za tym, żeby nie wpuszczać nielegalnych imigrantów - odnosząc się do opozycji.

Morawiecki: Dmuchają balon afery

Zdaniem premiera "oni dmuchają balon afery, balon nieprawidłowości", który polegał na tym, że "dwieście kilkadziesiąt wiz zostało przyznanych w sposób rzeczywiście nieprawidłowy".

- Kłamią po tysiąckroć, bo mówią o 250 tysiącach - stwierdził Mateusz Morawiecki. - Robią to, aby skryć swoje prawdziwe intencje, swoje prawdziwe zamiary.

- Ich prawdziwy zamiar to jest wpuścić tutaj nielegalnych imigrantów. To robili w 2015 r., to robił rząd PO, mamy na to dowody - zaznaczył premier.

"Teraz jest gorzej"

Morawiecki stwierdził, że "teraz jest jeszcze gorzej".

ZOBACZ: Premier Mateusz Morawiecki: W Brukseli przepychają siłą pakt o nielegalnej imigracji

- Mamy kolejny dokument, że partia Tuska w Europie zażądała przyspieszenia procesu wdrażania paktu migracyjnego. Tego paktu migracyjnego, którego częścią jest właśnie przyjęcie nielegalnych imigrantów, a dla tych państw, które nie chcą przyjąć nielegalnych imigrantów, zmuszenie ich do płacenia gigantycznych sum - powiedział.

polsatnews.pl