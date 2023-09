Inflacja w Polsce. GUS podał dane za wrzesień

Główny Urząd Statystyczny (GUS) opublikował w piątek szybki szacunek inflacji we wrześniu. Jak podano, tempo wzrostu cen w kończącym się miesiącu wyniosło 8,2 proc. Jednocyfrowa inflacja pojawiła się pierwszy raz od lutego 2022 roku.

"We wrześniu 2023 r. ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do września 2022 r. o 8,2 proc. (wskaźnik cen 108,2), a w stosunku do sierpnia 2023 r. obniżyły się o 0,4 proc. (wskaźnik cen 99,6)" - podał GUS.

We wrześniu 2023 r. #ceny towarów i usług konsumpcyjnych wg szybkiego szacunku wzrosły w porównaniu do września 2022 r. o 8,2% (wskaźnik cen 108,2), a w stosunku do sierpnia 2023 r. obniżyły się o 0,4% (wskaźnik cen 99,6).https://t.co/UbBIgMYDZA#GUS #statystyki pic.twitter.com/PU1hmYGOM7 — GUS (@GUS_STAT) September 29, 2023

Jak podał GUS we wrześniu 2023 roku:

ceny paliw do prywatnych środków transportu spadły w porównaniu do września ubiegłego roku o 7 proc. i obniżyły się o 3,1 proc., w porównaniu do sierpnia 2023 roku,

ceny nośników energii wzrosły w porównaniu do września ubiegłego roku o 9,9 proc. i obniżyły się o 0,8 proc. w stosunku do sierpnia 2023 roku,

ceny żywności i napojów bezalkoholowych wzrosły o 10,3 proc. w porównania do września 2022 roku i obniżyły się o 0,4 proc. w stosunku do sierpnia 2023 roku.

W sierpniu inflacja wyniosła 10,1 proc., w lipcu 10,8 proc, a w czerwcu 11,5 proc. Na początku roku - w styczniu - inflacja sięgała 17,2 proc.

Inflacja w Polsce. Eksperci spodziewali się dużego spadku

Jeszcze przed podaniem przez GUS inflacji we wrześniu eksperci wskazywali, że spodziewają się dużego spadku. Pojawiły się głosy, że inflacja spadnie do 8,5 proc.

W ocenie ekspertów przyczyny spadku inflacji może być wiele, w tym spadki cen warzyw i owoców po sezonie letnim oraz tańsze paliwo.

Spot NBP o zwalczaniu inflacji

W czwartek Narodowy Bank Polski opublikował spot, w którym pokazano, że w portfelach Polaków zostaje coraz więcej pieniędzy. W spocie zaznaczano, że "udało się pokonać widmo inflacji".

Dr Edyta Wojtyła z Uniwersytetu WSB Merito w Poznaniu w rozmowie w Polsat News skomentowała nagranie NBP. - Myślę, że dane były prawdziwe, to jest pewnego rodzaju spojrzenie, na szczęście nie czerpiemy informacji ze spotów, tylko z danych i te dane wskazują na kilka rzeczy. W ostatnim czasie gospodarstwa domowe odczuły wzrost inflacji na dwa sposoby: poprzez wzrost cen i reakcję banku centralnego na wyższą inflację, czyli wyższe stopy procentowe - mówiła.

Jak przewidywała dr Wojtyła w następnych miesiącach i kwartałach płace będą rosły szybciej niż inflacja. - Z tego punktu widzenia sytuacja gospodarstw domowych będzie się poprawiać, a trend inflacyjny będzie spadał - dodała.

anw/ac/polsatnews.pl