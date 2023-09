- Działania Orlenu nie mają nic wspólnego z akcją wyborczą. To wynik działań rynku - powiedział minister Jacek Sasin, komentując obniżkę cen paliw na stacjach. - Mogę zapewnić, że w Polsce będą one jedne z najniższych w Europie. Oczywiście, jeśli PiS będzie rządziło - podkreślił. Minister dodał, że paliwa na stacjach nie zabraknie.

Prowadzący program "Graffiti" Dariusz Ociepa zapytał ministra aktywów państwowych Jacka Sasina o niskie ceny paliw na stacjach Orlenu.

- A czy to źle, że mamy najtańsze ceny w Europie? - odpowiedział pytaniem minister. - Opozycja nie tak dawno narzekała, że w Polsce jest drogo. Mówili, że Orlen łupi Polaków - dodał.

Sasin zapewnił, że nie będzie brakować paliwa na stacjach. - Działania Orlenu nie mają nic wspólnego z akcją wyborczą. To wynik działań rynku - zaznaczył.

- One są spowodowane tym, że ten koncern jest wielkim graczem europejskim. Nic nie dzieje się z dnia na dzień. Efekty fuzji z Lotosem są właśnie w tym widoczne - stwierdził Sasin. Dodał, że "opozycja za to wściekle nas atakuje".

Minister przekazał, że na stacjach nie będzie żadnych limitów. - To są fakenewsy. To nie jest akcja na kilka dni - zapewnił.

"W Polsce ceny paliw będą najniższe w Europie"

Na pytanie czy po wyborach ceny na stacjach nie pójdą znowu do góry, Jacek Sasin odpowiedział, że ich wysokość ustala rynek. - Ceny są codziennie inne. One nie są regulowane przez państwo - stwierdził.

- Mogę zapewnić, że w Polsce ceny paliw będą najniższe w Europie lub jedne z najniższych. Oczywiście, jeśli PiS będzie rządziło - podkreślił minister. - Nie jestem w stanie odpowiadać za naszych politycznych konkurentów - dodał.

Sasin zaznaczył, że "opozycja nie może przeżyć tego, że tankujemy tanie paliwo na polskich stacjach".

Minister został także zapytany o przedłużenie limitów na tańszą energię. - Obserwujemy rynkowe ceny. Zobaczmy czy limity te będą obowiązywać w nowym roku. Decyzja będzie pod koniec roku - przekazał.

- Jesteśmy wiarygodni. Nigdy nie zostawiamy Polaków samych z wysokimi cenami energii. Nie dopuścimy, aby energia była dobrem luksusowym - podsumował Sasin.

WIDEO: Jacek Sasin w programie "Graffiti": W Polsce będą najniższe ceny paliw w Europie

"W interesie Niemiec jest to, aby w Polsce PiS nie rządził"

- Kontrole na granicy ze Słowacją i Czechami będą wprowadzone najszybciej, jak to tylko możliwe - powiedział Jacek Sasin, zapytany o zapowiedziane zmiany na przejściach granicznych z południowymi sąsiadami. - W ten sposób zapewnimy bezpieczeństwo - dodał.

Jak zaznaczył minister, to racjonalna decyzja. - Dzisiaj presja migracyjna w Europie to dwa kierunki: południowy i wschodni, ten wywołany przez reżim białoruski - wyjaśnił.

- Decyzja o kontrolach na granicy z Niemcami jest możliwa - przekazał Sasin, komentując decyzję Berlina o wprowadzeniu takich regulacji na granicy z Polską.

- W tym przypadku trudno uciec od kontekstu w jakim to się dzieje. Nie ma powodów, aby Niemcy te kontrole wprowadzili - powiedział. - Ta decyzja wpisuje się w narrację opozycji. Berlin ją wspiera - wyjaśnił Sasin.

- W interesie Niemiec jest to, aby w Polsce PiS nie rządził. Niemcy chcą zarządzać Europą, a PiS stoi temu na przeszkodzie - dodał.

Organizacja letnich Igrzysk Olimpijskich 2036. "Polskę na to stać"

Zapytany o zapowiedziane w środę rozpoczęcie starań o zorganizowanie IO w 2036, minister powiedział, że "Polska ma aspiracje".

- Odrzucam twierdzenie, że nasz kraj jest państwem, którego na nic nie stać. To jest budowanie narracji o Polsce jako o "brzydkiej pannie bez posagu" - wyjaśnił Sasin.



- To projekt przyszłościowy. Jest wiele lat na wszystkie inwestycje - podkreślił minister. - Polska jest krajem, który organizuje wielkie imprezy sportowe. Nie jesteśmy "kopciuszkiem Europy"- stwierdził.

Sasin przekazał, że nie dziwi go postawa prezydenta Warszawy Rafała Trzaskowskiego i innych polityków ws. organizacji IO 2036. Samorządowcy Ci mówili wcześniej, że nikt z nimi nie konsultował propozycji o igrzyskach.

- Oni są czas na kolanach przed obcymi - powiedział minister.

- To jest pewna idea. To nie jest tak, że mamy konkretny plan. Postawa niektórych jest taka: Nie, bo nie - przekazał Sasin. - Wniosek o organizację letnich igrzysk to konsekwencja naszej polityki: budowania Polski jako poważnego państwa w Europie - podsumował.

