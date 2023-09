We wtorek w Polnicy w powiecie człuchowskim doszło do wypadku rolniczego. 43-letni operator kombajnu do zbioru słonecznika stracił nogę. Według ustaleń policji mężczyzna najprawdopodobniej próbował przepchnąć nogą słonecznik i został wciągnięty przez maszynę.

Uniknięto najgorszego

Rolnika uratowała szybka reakcja towarzyszącego mu pracownika, który wyłączył kombajn.

Na miejsce zdarzenia przyjechało pogotowie i strażacy, którzy uwolnili poszkodowanego przy użyciu specjalistycznego sprzętu. Mężczyzna został przetransportowany do szpitala przez pogotowie lotnicze. Jego nogi nie udało się uratować.

Służby badają przyczynę wypadku.

Policja apeluje o rozsądek

Aby uniknąć podobnych wypadków w przyszłości, policja apeluje, by podczas prac w polu zachowywać ostrożność.

"Nic nie jest w stanie zastąpić zdrowego rozsądku i przestrzegania podstawowych zasad bezpieczeństwa. Zachowanie trzeźwości umysłu i niepopadanie w rutynę, zmniejszy ryzyko wypadku" - czytamy w komunikacie Pomorskiej Policji.