W piątek wieczorem ciężarówka przewożąca jabłka wypadła z zakrętu na drodze wojewódzkiej 768 w Przyborowie (woj. małopolskie). Samochód przewrócił się, a tony owoców wylądowały w rowie. Kierowca trafił do szpitala.

Do zdarzenia doszło w piątek około godziny 18 na drodze wojewódzkiej nr 768 w Przyborowie. - Wczoraj wpłynęła do nas informacja o samochodzie, który wpadł do rowu - powiedział polsatnews.pl mł. kpt. Dominik Machał z KP PSP w Brzesku.

Tony jabłek w rowie

Ciężarówka z niewyjaśnionych przyczyn wypadła na łuku drogi i wjechała do rowu. Z przewróconego samochodu wysypały się 24 tony jabłek.

- Kierowca doznał obrażeń i został przewieziony przez pogotowie do szpitala w Brzesku - powiedział strażak.

W wyniku wypadku uszkodzony został płot prywatnej posesji.

Na miejscu działały cztery zastępy straży pożarnej.