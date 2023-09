Rodzina, która właśnie zasiadła do posiłku zamarła z przerażenia, gdy niedźwiedź czarny wskoczył na stół podczas pikniku. Zwierzę ewidentnie chciało dołączyć do wspólnego biesiadowania i od razu zabrało się za konsumpcję. Nagranie z tego incydentu trafiło do sieci i stało się hitem.