Jarosław Kaczyński w środę wziął udział w konwencji w Pruszkowie. Rozpoczął swoje wystąpienie od wypowiedzi o Donaldzie Tusku.

- Ograniczał wielkość polskiej armii, likwidował mnóstwo jednostek wojskowych, szczególnie na wschód od Wisły (...), wprowadzał ograniczenia, ciągle się mówiło, że na armię trzeba wydawać mniej - stwierdził prezes PiS.

Polityk wskazywał, że z Tuskiem jest jak z "rzutem monetą" i jego zdaniem nie wiadomo, jakie decyzje będzie podejmować lider PO. - To jest loteria, ale taka, która została już zweryfikowana. W taki sposób, że jest fałszywą loterią. Ci, którzy mu wierzą, zawsze przegrywają. Chyba, że zapowiada, że coś zabierze, ograniczy. Wtedy jest wiarygodny - ocenił Kaczyński.

Wskazywał też, że plany obrony, które zakładały oparcie jej o linie Wisły i Wieprza to "linia zdrady Tuska". Stwierdził też, że Tuskowi "nie wolno dawać drugiej szansy".

Będą kontrole na granicy z Czechami?

W ostatnich dniach premier Mateusz Morawiecki informował, że na granicy ze Słowacją będą kontrole, które mają blokować ruch nielegalnych imigrantów na tzw. szlaku bałkańskim.

- To, że dzisiaj Niemcy zabezpieczają, na co nasi przeciwnicy się z radością powołują, wprowadzają jakieś kontrole na granicy z nami, ale także z Czechami, to jest wynik tego procesu. Chcę powiedzieć, że jako człowiek odpowiedzialny za sprawy bezpieczeństwa w rządzie, wydałem polecenie, by granica ze Słowacją i Czechami została też poddana szczególnej kontroli i wzmocniona - zaznaczył wicepremier w Pruszkowie.

Dodał, że to nie jest gest przeciwko tym krajom i to sytuacja przejściowa.