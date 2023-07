Sąd we Włoszech uniewinnił pracownika szkoły, który został oskarżony przez 17-letnią uczennicę, że dotykał jej miejsc intymnych. W opinii sądu, "czyn nie stanowi przestępstwa", ponieważ trwał krócej niż 10 sekund. Decyzja sądu wywołała falę oburzenia. "Ten wyrok jest absurdalny" - skomentował jeden z internautów.

Uczennica rzymskiego liceum zeznała, że do molestowana doszło w szkole, jak wchodziła po schodach razem z koleżanką. Dziewczyna przekazała, że poczuła wtedy czyjąś rękę na pośladkach, a w chwilę później na bieliźnie.

Gdy się odwróciła, zobaczyła szkolnego woźnego. - Kochanie, wiesz, że żartowałem - zwrócił się do niej mężczyzna.

Uczennica zgłosiła na policję zachowanie 66-letniego Antonio Avoli. Mężczyzna przyznał się do obmacywania studentki bez jej zgody, ale dodał, że to był to niewinny dowcip - przekazał BBC.

Sprawa trafiła jednak do sądu. Prokuratura zażądał dla woźnego kary trzech i pół roku więzienia. Jednak, mężczyzna został w tym tygodniu uniewinniony od zarzutu napaści seksualnej. Według sądu to, co się stało, "nie stanowi przestępstwa", ponieważ trwało krócej niż 10 sekund.

Oburzenie we Włoszech. "Ten wyrok jest absurdalny"

Po decyzji sądu Włosi publikują w mediach społecznościowych filmy, na których patrzą w milczeniu w kamerę i dotykają swoich intymnych części ciała przez 10 sekund.

Akcja oznaczona hasztagiem #10secondi ma pokazać społeczeństwu, jak niewłaściwe jest takie zachowanie, nawet gdy trwa krótko.

Od tego czasu we włoskich mediach popularnym terminem jest "palpata breve" (po polsku "krótkie obmacywanie").

"Ten wyrok jest absurdalny. Czas trwania molestowania nie powinien umniejszać jego wagi" - napisał jeden z internautów.

Ostatnie dane Agencji Praw Podstawowych UE (FRA) przekazały, że 70 proc. włoskich kobiet, które padły ofiarą molestowania w latach 2016-2021, nie zgłosiło tego incydentu.

