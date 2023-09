W sieci krąży nagranie, na którym znajdujące się w basenie osoby robiły sobie zdjęcia i w pewnym momencie zorientowały się, że za ich plecami pojawił się groźny drapieżnik. Zaczęli w pośpiechu wyskakiwać z wody, niektórzy w dosyć niezdarny sposób.

Właściciele tygrysa wpuścili go do wody dla żartu. Teoretycznie zwierzęta w ośrodku są przyzwyczajone do ludzi, choć nigdy nie wiadomo, jak zachowają się w stresującej sytuacji. Z takiego założenia najwidoczniej wyszły też osoby, które spędzały czas w basenie.

Część osób na filmie jest wyraźnie przejęta, natomiast ci, którzy nagrywali telefonami filmy, śmieją się, nie przerywając nagrań.

Luksusowe zoo w Dubaju

Film do sieci trafił 17 września i został opublikowany przez ośrodek Al Buqaish w Dubaju. Ogród zoologiczny zapewnia, że jego misją jest ratowanie zwierząt, które nie poradziłyby sobie na wolności.

W jaki sposób groźne drapieżniki jak węże, lwy, tygrysy czy niedźwiedzie trafiły do ośrodka? To zwierzęta najczęściej porzucone przez właścicieli, po tym, jak władze Dubaju zabroniły posiadania egzotycznych zwierząt w domu.

Ogród jest ośrodkiem prywatnym, który odwiedzają gwiazdy i celebryci. Do można się dostać wyłącznie po wcześniejszym umówieniu wizyty.

